وكيل محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله في ليفربول

المصدر: البيان

أثارت تغريدة رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي، أثارت الجدل حول مستقل الفرعون الصغير في قلعة أنفيلد.

ففي الوقت الذي يبحث فيه صلاح عن عقد جديد يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ما يجعله اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ ليفربول، كتب رامي عباس على حسابه في تويتر تغريدة تكشف ما وراء الستار وتعكس صعوبة التفاوض مع إدارة الريدز حول مستقبل أفضل لاعبي الفريق، إذ قال "يقف بعض الناس في طابور، في البرد، ليسمح لهم بعد ذلك داخل المتجر بدفع آلاف الجنيهات مقابل حقيبة يد" وهو ما يعكس حال التفاوض حول مستقبل موكله.

وكان صلاح قد أعرب عن رغبته في البقاء مع ليفربول حتى نهاية مسيرته في الملاعب، ولكنه أشار إلى أن مستقبله مع الفريق ليس بيده.

يذكر أن عقد صلاح، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد سبعة أهداف، ينتهي في يونيو 2023.

Some people stand in line, in the cold, to then be allowed inside a store to pay thousands of Pounds for a handbag. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) October 23, 2021

وقال صلاح /29 عاما/ لشبكة "سكاي: "إذا سألتني، سأحب البقاء حتى آخر يوم في مسيرتي بكرة القدم. ولكن لا يمكنني قول الكثير بشأن هذا، الامر ليس في يدي".

وأضاف: "الامر يعتمد على ما يريده النادي، وليس ما أريده. في هذه اللحظة لا يمكنني رؤية نفسي أواجه ليفربول. هذا سيجعلني حزينا".

وأضاف: "هذا صعب، لا أريد الحديث عن هذا، ولكنه سيحزنني للغاية.. لكن دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق نقطة خلف تشيلسي، ويحل ضيفا على مانشستر يونايتد يوم غد الاحد.

وسجل صلاح 12 هدفا في 11 مباراة خاضها هذا الموسم حتى الآن، بما في ذلك هدفين في المباراة التي فاز بها ليفربول على أتلتيكو مدريد 3 / 2 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

ومنذ انضمامه للفريق في 2017، سجل صلاح 137 هدفا في 215 مباراة، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

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