وكيل محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله في ليفربول

أثارت تغريدة رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي، أثارت الجدل حول مستقل الفرعون الصغير في قلعة أنفيلد.

ففي الوقت الذي يبحث فيه صلاح عن عقد جديد يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ما يجعله اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ ليفربول، كتب رامي عباس على حسابه في تويتر تغريدة تكشف ما وراء الستار وتعكس صعوبة التفاوض مع إدارة الريدز حول مستقبل أفضل لاعبي الفريق، إذ قال "يقف بعض الناس في طابور، في البرد، ليسمح لهم بعد ذلك داخل المتجر بدفع آلاف الجنيهات مقابل حقيبة يد" وهو ما يعكس حال التفاوض حول مستقبل موكله.

وكان صلاح قد أعرب عن رغبته في البقاء مع ليفربول حتى نهاية مسيرته في الملاعب، ولكنه أشار إلى أن مستقبله مع الفريق ليس بيده.

يذكر أن عقد صلاح، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد سبعة أهداف، ينتهي في يونيو 2023.

Some people stand in line, in the cold, to then be allowed inside a store to pay thousands of Pounds for a handbag.