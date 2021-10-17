الصحف الإنجليزية: «مو صلاح» الأفضل في العالم

المصدر: البيان - مجد عبدالله

تغزلت الصحف الانجليزية الكبرى بالمصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، والذي يقدم مستويات مذهلة في الدوري الأنجليزي الأفضل في العالم، ولعل الأداء راق والذي توجه بأهداف من كوكب أخر، جعلت العناوين صادقة فيما قالته، فبعد هدفه الرائع في مرمى مانشستر سيتي، أعاد الفرعون المصري إبداعاته بهدف ولا أروع في مرمى واتفورد في اللقاء الأخير الذي أنتهى لصالح الريدز بخماسية نظيفة، في تلك الفترة، أصر «مو صلاح» أو أبو «مكة» أن تتبدل مفاهيم الأفضل، عندما خطف بتسجيل هدف واحد، بأقدام مصرية عربية، الأنظار من «هاتريك» برازيلي، خلال لقاء واتفورد، ليتغير معنى هز الشباك وتصبح حينها الكيفية أهم من الكمية.

نحن أمام حالة استثنائية متفردة، استطاعت أن تنتزع من كبد التحديات ألقاً وتميزاً، وأمام لحظة كروية تاريخية ينبغي توثيقها وعيش أدق تفاصيلها فهي حكاية عز وافتخاراً، رياضياً، للعرب جميعاً من الصعب تكرارها مرتين، حكاية بطلها الفرعون محمد صلاح، الذي يعيش أجمل فتراته مع «الريدز»، خاصة بعد هدفه الرائع الأخير في مرمى واتفورد، الذي دفع العالم كله للتغني به، والاعتراف بتربعه على عرش أفضل لاعب في العالم حالياً، كما وصفه مدربه الألماني، وإذا قال كلوب فصدقوه، فإن القول ما قال كلوب، وغيره من أشهر وألمع نجوم كرة القدم العالميين. الحديث عن محمد صلاح يطول، ومشاعر الفخر والاعتزاز تفيض بها قلوب جميع العرب، ومع كل منافسة يخوضها وكل مباراة يدخلها، يثبت من جديد بأن المستحيل مجرد كلمة.

ومن خلال تحديه وإصراره وعزيمته، يعلمنا أنه لا مستحيل مع الإرادة، وأن النجاح والتميز ليس قراراً فقط، بل فعل وتفوق وجدارة استطاع تحقيقها بتصميم ومثابرة، فكان استثنائيا بإنجازاته وأرقامه، مميزا بمهاراته وإبداعاته داخل المستطيل الأخضر هناك في الملاعب الإنجليزية، مهد كرة القدم.

نعم «مو صلاح» ومن خلال تألقه وتميزه بات اسماً كبيراً منافسا لنجوم كبار تربعوا لسنوات طوال على عرش الأفضل عالمياً، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو والبرازيلي نيمار، وعلى وقع مراوغاته وأهدافه المميزة يعيد التاريخ الكروي كتابة صفحاته ليعطرها بنفح من إبداعاته ومهاراته.

الفرعون المصري، صبر واجتهد فكان مثالاً عن أن الإرادة إذا ما اقترنت بالأمل فلن يكون هناك مستحيل، لا مكان في نفسه لأي تردد أو ضعف، كسب احترام الجميع، المنافس قبل الزميل، وما رغبة بن فوستر، حارس واتفورد، بالحصول على قميصه بالرغم من أن شباكه اهتزت بهدف خرافي من النجم المصري، إلا مثال بسيط على أن محمد صلاح أصبح قامة رياضية كبيرة، ومنافساً مباشراً على الفوز بالكرة الذهبية، ليثبت للعالم أجمع أن اللاعب العربي لا يقل قيمة ومهارة عن غيره.

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