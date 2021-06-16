سكالوني: مشوار «التانغو» لا يزال طويلاً في «كوبا أمريكا»

المصدر: ريو دي جانيرو - وكالات

استهل المنتخب الأرجنتيني مشواره في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أمريكا» المقامة حالياً في البرازيل، بالتعادل مع منتخب تشيلي 1 - 1 أول من أمس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

وافتتح النجم ليونيل ميسي التسجيل لـ«التانغو » من ضربة حرة في الدقيقة 33 ثم أدرك إدواردو فارغاس التعادل لتشيلي في الدقيقة 57 من متابعة لضربة جزاء سددها أرتورو فيدال.

وقال ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، إن مشوار فريقه في البطولة لا يزال طويلاً.

وأوضح سكالوني: خلال المباراة لم نكن موفقين في مرتين، إحداهما كانت حينما نجح الفريق التشيلي في الحصول على ركلة جزاء، ابتداء من ذلك أصبحت المباراة صعبة، وأضاف: لعبنا بشكل جيد وكنا الأفضل، لكننا وجدنا أنفسنا في ملعب لا يمكنك أن تلعب فيه كرة القدم، حالة أرضية الملعب كانت سيئة. وأوضح سكالوني: الفريق خلق العديد من الفرص في ملعب يمكن أن يحتضن أي رياضة أخرى غير كرة القدم، وتابع: سنكون قلقين إذا لم نتمكن من خلق فرص للتسجيل، الشيء المهم هو أن نفعل ذلك، كان لدينا العديد من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، نحن هادئين بخصوص ذلك.

وواصل سكالوني: لدينا الكثير من الأخطاء لتصحيحها، البطولة طويلة والفريق لديه الثقة.

واختتم مدرب المنتخب الأرجنتيني تصريحاته قائلاً: نحن نستحق الفوز لكن في النهاية حصلنا على نقطة التعادل، على كل حال إنها فقط البداية في بطولة صعبة للغاية.

أفضلية

وعلى ملعب «نيلتون سانتوس» الأولمبي في ريو دي جانيرو، كان المنتخب الأرجنتيني الفريق الأفضل خلال الشوط الأول من المباراة وافتتح التسجيل عن طريق النجم ميسي الذي سدد كرة رائعة من ضربة حرة وجدت طريقها إلى داخل الشباك بعد أن حاول الحارس التصدي لها بأطراف أصابعه.

وفي الشوط الثاني، حصل منتخب تشيلي على ضربة جزاء بداعي تعرض فيدال لعرقلة من جانب نيكولاس تاجليافيكو في الدقيقة 55، وقد اتخذ الحكم القرار بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد «فار».

وتقدم فيدال لتنفيذ ضربة الجزاء وسدد كرة تصدى لها الحارس إميليانو مارتينيز ثم اصطدمت بالعارضة وارتدت ليتابعها فارغاس بتسديدة في الشباك معلناً تعادل تشيلي 1 - 1 في الدقيقة 57.

بداية قوية

وحقق منتخب باراغواي انطلاقة ناجحة، وتغلب على منتخب بوليفيا 3 - 1 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

وثأر المنتخب الكولومبي لهزيمته الثقيلة أمام نظيره الإكوادوري قبل عدة أشهر، وتغلب عليه 1 - 0، في افتتاح مشوار الفريقين في المجموعة الثانية، وكان منتخب الإكوادور قد تغلب على نظيره الكولومبي 6 - 1 في نوفمبر الماضي ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

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