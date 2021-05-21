روبن دياز لاعب العام في إنجلترا

المصدر: (لندن - أ ف ب)

اختير المدافع الدولي البرتغالي روبن دياز، والمتوج أخيراً مع مانشستر سيتي بطلاً للدوري الممتاز، لاعب العام في إنجلترا، بناء على تصويت أعضاء رابطة الصحافيين.

وتقدم دياز «24 عاماً»، على مهاجم توتنهام هوتسبر هاري كاين، وزميله في «سيتيزنس»، البلجيكي كيفن دي بروين.

وبات دياز أول مدافع يحرز الجائزة، منذ فوز مدافع ليفربول ستيف نيكول بها قبل 32 عاماً، وثالث لاعب يفوز بالجائزة في عامه الأول في الدوري الإنجليزي، وتمنح جائزة أفضل لاعب منذ 1948، وكان ستانلي ماثيوز أول من فاز بها.

وقال دياش «إنه امتياز كبير، لم يكن بإمكاني تحقيق ذلك من دون نجاح الفريق، وفوزي بالجائزة مثال رئيس على كيفية عمل فريقنا، والطريقة التي نبني فيها مبارياتنا».

وحصل 9 لاعبين من سيتي على أصوات المشاركين في الاستفتاء، ونالوا أكثر من 50 % من مجمل الأصوات.

وقالت كاري براون رئيسة مجلس رابطة الصحافيين: روبن دياز هو أفضل لاعب كرة قدم في تصويت رابطة الصحافيين في إنجلترا، بسبب قيادته داخل وخارج الملعب.

وتألق البرتغالي في عامه الأول مع سيتي، بقيادة الإسباني غوارديولا، بعد وصوله إلى ملعب الاتحاد مقابل 92 مليون دولار، قادماً من بنفيكا في سبتمبر 2020.

وساهم دياز في إحراز سيتي ثنائية الدوري وكأس الرابطة، إلى جانب الوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي ستجمعه مع تشلسي.

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