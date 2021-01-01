رونالدو هداف الدوريات الأوروبية الكبرى في 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدر كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى في العام 2020، بينما احتل غريمه ليونيل ميسي، قائد برشلونة، مركزا متأخرا بقائمة أفضل 10 هدافين.

وتمكن المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، من احتلال المركز الرابع في القائمة، كما أنه أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» تسجيلا خلال العام.

وسيطر لاعبو الدوري الإيطالي على قائمة أفضل 10 هدافين في الدوريات الأوروبية الكبرى لهذا العام، بتواجد 5 لاعبين، مقابل لاعبين من الدوري الألماني، ولاعب واحد من كل من الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الفرنسي.

وفيما يلي نستعرض أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال عام 2020، أي النصف الثاني من موسم 2019-2020، إضافة إلى النصف الأول من الموسم الجاري 2020-2021، وفق ما رصدته (آس).

ليونيل ميسي

احتل ليونيل ميسي المركز الثامن مكرر في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا في الدوريات الخمس الكبرى هذا العام، على غير ما اعتاده البرغوث الأرجنتيني في الأعوام الماضية.

واكتفى ميسي بتسجيل 19 هدفا فقط في الدوري الإسباني، طوال عام 2020، في ظل تذبذب مستوى برشلونة في البطولات التي خاضها على مدار العام، ليخرج بلا ألقاب.

لكن على الجانب الآخر، حقق ميسي في شهر ديسمبر إنجازا شخصيا تاريخيا بعد أن أصبح أكثر لاعب في التاريخ يسجل بقميص فريق واحد، برصيد 644 هدفا، متخطيا رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي أحرز 643 هدفا مع سانتوس.

فرانشيسكو كابوتو

ربما يعتبر فرانشيسكو كابوتو، نجم ساسولو، هو أبرز مفاجآت القائمة هذا العام، إذ سجل 19 هدفا في 30 مباراة فقط بالدوري الإيطالي خلال 2020، ليحتل المركز الثامن مكرر.

وأحرز 13 هدفا في النصف الثاني من موسم 2019-2020، قبل أن يضيف 6 أهداف في الموسم الجاري.

وبذلك يكون كابوتو، صاحب الـ33 عاما، سجل نفس عدد الأهداف الذي أحرزه الأسطورة ليونيل ميسي.

كيليان مبابي

وأحرز كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، 19 هدفا هو الآخر، في 21 مباراة بالدوري الفرنسي في 2020، ليحتل المركز الثامن بقائمة هدافي الدوريات الكبرى.

وأثبت مبابي، الذي أحرز مؤخرا الهدف رقم 100 بقميص باريس سان جيرمان، جدارته بالإشادات التي يتلقاها، بعدما تفوق على كل نجوم الدوري الفرنسي من الناحية التهديفية.

زلاتان إبراهيموفيتش

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، أحرز 20 هدفا في عام 2020 بالدوري الإيطالي، رغم بلوغه سن الـ39 عاما، ليحتل المركز السابع بالقائمة.

وأحرز إبراهيموفيتش 10 أهداف في النصف الثاني من الموسم الماضي، ثم أضاف 10 أهداف أخرى منذ بداية الموسم الجاري، قبل أن تبعده الإصابة.

روميلو لوكاكو

أثبت رومليلو لوكاكو، نجم إنتر ميلان، خطأ الانتقادات التي تلقاها منذ انضمامه إلى صفوف النيراتزوري، حيث أنهى عام 2020 بـ 22 هدفا في الدوري الإيطالي، ليأتي في المرتبة السادسة على مستوى الدوريات الأوروبية.

وكان لوكاكو عادل في أول مواسمه بالدوري الإيطالي رقم البرازيلي رونالدو عام 1997-1998، بتسجيله 34 هدفا بقميص فريق الأفاعي.

وسجل لوكاكو 11 هدفا في الموسم الماضي خلال عام 2020، قبل أن يسجل 11 هدفا آخرين في الموسم الجاري.

محمد صلاح

أحرز المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، 23 هدفا في عام 2020 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليأتي في المركز الرابع مكرر بالقائمة.

وأسهم صلاح بشكل كبير في تتويج ليفربول هذا العام بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، برصيد 13 هدفا.

إيرلينغ هالاند

سجل النرويجي إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند الشاب، 23 هدفا هو الآخر في الدوري الألماني، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في يناير الماضي، ليأتي في المركز الرابع.

وانفجر هالاند من الناحية التهديفية في عام 2020، وسجل هدفا كل 74 دقيقة، قبل أن تبعده الإصابة عن مباريات الفريق.

واقتحم هالاند في الفترة الماضية سجلات الأرقام القياسية، سواء في الدوري الألماني، أو في دوري أبطال أوروبا.

شيرو إيموبيلي

شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، جاء في المركز الثالث بالقائمة، بعدما أحرز 28 هدفا في الدوري الإيطالي خلال 2020، علما بأنه أنهى الموسم الماضي في صدارة الهدافين برصيد 36 هدفا.

ويقدم شيرو إيموبيلي مستوى رائعا مع لاتسيو في عام 2020، حيث قاد الفريق الموسم الماضي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قبل أن يقوده لبلوغ الأدوار الإقصائية من البطولة الأوروبية لهذا الموسم.

روبرت ليفاندوفسكي

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، 32 هدفا خلال 2020 في الدوري الألماني فقط بمعدل هدف كل 70 دقيقة، ليستحق المركز الثاني في قائمة هدافي الدوريات الأوروبية.

ولم يكن غريبا أن يسيطر ليفاندوفسكي على الجوائز الفردية لهذا العام، إذ حصد جائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا من الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا»، وكذلك أفضل لاعب من جوائز «جلوب سوكر»، علما بأنه تم إلغاء جائزة الكرة الذهبية «البالون دور» التي تقدمها سنويا مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

كريستيانو رونالدو

تصدر كريستيانو رونالدو قائمة أفضل هدافي الدوريات الأوروبية بعدما هز الشباك 33 مرة في الدوري الإيطالي خلال 2020.

ويعيش رونالدو فترة من التوهج هذا العام، رغم تقدمه في العمر (35 عاما)، لكن تراجع فريق يوفنتوس حرمه من التتويج بألقاب أكثر من الدوري الإيطالي.

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