فوز مهم لأتليتيكو والريال يخطف تعادلاً من مونشنجلادباخ في دوري الأبطال

المصدر: وكالات

أحرز جواو فيلكس هدفين ليقود أتليتيكو مدريد للفوز بصعوبة 3-2 على رد بول سالزبورغ في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على استاد واندا متروبوليتانو أمس الثلاثاء.

وتقدم ماركوس يورينتي بهدف لأتليتيكو في الشوط الأول لكن سالزبورغ رد بهدفي دومينيك شوبوشلاي وميرجيم بيريشا.

وأدرك الرائع فيلكس التعادل لأتليتيكو ثم سجل هدف الفوز قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي ليتعافى الفريق الإسباني من الهزيمة 4-صفر أمام بايرن ميونيخ في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات.

ويتصدر بايرن المجموعة بست نقاط من أول جولتين ويليه أتليتيكو بثلاث نقاط ثم لوكوموتيف موسكو وسالزبورغ بنقطة واحدة لكل فريق.

وكاد أتليتيكو أن يتقدم بهدف مبكر بعد ركلة خلفية مزدوجة من فيلكس في أول ربع ساعة لكن الكرة اصطدمت بالعارضة وخرجت.

وتقدم أتليتيكو قبل مرور نصف ساعة من اللعب حيث تلقى يورينتي الكرة من 25 مترا وسدد كرة قوية في مرمى الحارس تسيتسان ستانكوفيتش الذي شعر أنه كان يستطيع فعل المزيد.

وحصل يورينتي على فرصة لمضاعفة النتيجة حيث انفرد بالحارس ستانكوفيتش لكنه أهدرها ودفع الثمن بعدما سجل سالزبورج بعد ذلك.

وبعد تبادل متواضع للكرة في منتصف الملعب استحوذ شوبوشلاي على الكرة وأطلق تسديدة قوية في شباك الحارس يان أوبلاك قبل الاستراحة.

وبدأ سالزبورج الشوط الثاني بقوة وتقدم في النتيجة حيث أرسل أندرياس أولمر كرة عرضية حولها بيريشا إلى هدف.

لكن هذا التقدم لم يستمر طويلا حيث أدرك فيلكس التعادل من مدى قريب أن يقابل كرة عرضية منخفضة ويحرز هدف الانتصار الثمين.

وفي المجموعة الثانية، سجل ريال مدريد هدفين في الدقائق الأخيرة ليتعادل 2-2 مع مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ في المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء لينهي ثلاث هزائم متتالية في المسابقة.

ووضع ماركوس تورام صاحب الضيافة في المقدمة من أول فرصة لمونشنجلادباخ في المباراة في الدقيقة 33 وتابع كرة مرتدة في الدقيقة 58 ليضاعف النتيجة بعدما اندفع ريال لإدراك التعادل.

لكن كريم بن زيمة قلص الفارق في الدقيقة 87 وعادل كاسيميرو النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحقق ريال بطل أوروبا 13 مرة، الذي خسر آخر ثلاث مباريات بعد هزيمتين الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي في أدوار خروج المغلوب والخسارة المفاجئة 3-2 أمام شاختار دونيتسك الأسبوع الماضي، أول نقطة له في النسخة الحالية.

ويحتل مونشنجلادباخ المركز الثاني بنقطتين بينما يتصدر شاختار المجموعة بأربع نقاط بعد التعادل السلبي مع إنتر ميلان.

وكان زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يأمل في الاستفادة من دفعة الفوز 3-1 على برشلونة في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع الجاري.

لكن رغم الثقة أثناء الاستحواذ على الكرة، صنع ريال القليل من الفرص ونجح ماتياس جينتر مدافع جلادباخ في الحد من خطورة بن زيمة أغلب فترات المباراة.

وتقدم جلادباخ قبل الاستراحة عندما استغل ألاساني بليا تمريرة خاطئة من توني كروس وصنع الهدف الأول لتورام في المسابقة.

وظهر ريال مدريد بشكل أفضل في الشوط الثاني وردت العارضة تسديدة ماركو أسينسيو في الدقيقة 46.

وحصل فينيسيوس مهاجم ريال على فرصة للتسجيل بعد دقيقتين حيث كان خاليا تماما من الرقابة داخل المنطقة لكنه سدد خارج المرمى.

وسجل جلادباخ هدفا آخر على عكس سير اللعب، حيث تابع الفرنسي تورام كرة مرتدة من الحارس تيبو كورتوا وسدد بسهولة في المرمى.

لكن في الوقت الذي اعتقد فيه الفريق الألماني أنه ضمن الفوز، قلص ريال الفارق بعد تمريرة بالرأس من كاسيميرو إلى بن زيمة ليسجل.

وقضى البرازيلي كاسيميرو على أي آمال من جلادباخ في فوز لا ينسى ووضع الكرة في المرمى خلال الوقت بدل الضائع.

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