حقيقة خبر اعتزال بوغبا اللعب مع منتخب فرنسا رداً على تصريحات ماكرون

المصدر: البيان الإلكتروني

نقلت عدة مواقع عربية وأجنبية يوم أمس الأحد، خبر اعتزال نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، بول بوغبا، واعتذاره عن اللعب مع المنتخب الفرنسي بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي عن الإسلام.

حيث نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مساء البارحة، خبراً زعمت فيه أن نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا يعتزل اللعب الدولي مع منتخب فرنسا بسبب تصريحات الرئيس ماكرون حول الإرهاب الإسلامي".

إلا أن الصحيفة عادت عن الخبر وأشارت لاحقاً إلى أن ما ذكرته منقول عن "مصادر إخبارية شرق أوسطية" دون أن تحددها بدقة، ثم كشفت لاحقاً أن المصدر هو موقع عربي رياضي مغمور.

وبعد الاطلاع على حسابات بوغبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبين عدم وجود أي منشور يتعلق بالحادثة التي شهدتها فرنسا، كما أن بوغبا نشر مقطعاً ترويجياً لفعالية خيرية عبر حسابه في إنستغرام، بدأه بالتعريف عن نفسه بالقول إنه بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا.

الجدير بالذكر أن بوغبا معروف بكونه مسلماً، وكثيراً ما ينشر عبر حسابه في إنستغرام ما يشير إلى ذلك، كأدعية أو مقاطع استماع للقرآن أو صلاة أو حج أو مباركات في أيام الجمعة والأعياد.

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