بيدري وسر الكيس البلاستيك والتاكسي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أثار خروج بيدري لاعب برشلونة الشاب، من ملعب نوكامب، حاملاً كيساً بلاستيكياً، ثم مغادرته بواسطة تاكسي، اهتمام جماهير النادي الإسباني العريق، والذين تحدثوا عن حياة اللاعب الصغير البسيطة.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، إن اللاعب وضع أغراضه الشخصية في كيس بلاستيك لدى مغادرته الملعب، عقب مشاركته مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وتسجيله هدفاً في شباك فيرينكافروس المجري،

بينما لم يتمكن بيدري (17 سنة)، من قيادة سيارة خاصة، لأنه لم يصل بعد إلى السن القانوني، الذي يمكنه من استخراج رخصة قيادة، ولذا غادر ملعب المباراة مستقلاً سيارة أجرة.

وكان بيدري، قد صرح عقب المباراة أنه عندما ينزل أرضية الملعب يهرب من الواقع، ويعيش خيال اللعب مع شقيقه في المنزل ليزيل الضغوط عن نفسه، وهو ما مكنه من الظهور بمستوى طيب بدوري أبطال أوروبا أمس، ومساهمته بفوز برشلونة 5 -1، ضمن الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

وانتقل بيدري هذا الصيف إلى برشلونة، قادماً من لاس بالماس الإسباني، مقابل 5 ملايين يورو، ويظهر بشكل مستمر مع البرسا، حيث شارك في 5 مباريات حتى الآن.

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