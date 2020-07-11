مورينيو يتمنى «فرصة» كلوب

المصدر: لندن - د ب أ

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام، عن رغبته في الفوز عندما يواجه أرسنال في ديربي شمال لندن، في المباراة المقرر لها الأحد، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وأعرب البرتغالي الملقب بالـ«سبيشال وان» في إمكانية فوزه بالألقاب مع الفريق اللندني في حال منحه الفرصة والوقت مثل يورغن كلوب مدرب ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال مورينيو في تصريحات للموقع الرسمي لنادي توتنهام عندما سُئل عن شعوره بشأن خوضه أول مباراة ديربي كمدرب لتوتنهام: «إنها مباراة كبيرة، أريد خوضها والفوز بها، وأرغب في أن أظهر للاعبين مشاعري بأهمية هذه المباراة وما تعنيه لنا من حيث الترتيب في جدول الدوري وكذلك من حيث قدرتنا على المنافسة».

وتحدث مورينيو عن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الذي يعرفه منذ كان لاعبا في فئات الناشئين بنادي برشلونة حيث قال عنه: «قابلت ميكيل حينما كان صبياً في برشلونة حيث كان يبلغ من العمر (15 عاما) حينئذ، كنت وقتها أعمل مع الهولندي لويس فان جال مدرب الفريق، لذلك أنا أعرفه جيدا من هناك».

وأضاف: «حينما تتعرف إلى هؤلاء الصبيان في تلك العمر، الوقت يجري سريعاً، لكنك تظل تنظر إليهم كصبيان، كان من الطريف أن أناديه بلقب السيد حينما أصبح مساعداً لجوارديولا، في كل مرة قابلته بعد ذلك فيها لم أناديه بإسم ميكيل، دائما نضحك بخصوص هذا الأمر، وأنا معجب به جدا».

ويستضيف توتنهام غريمه التقليدي أرسنال في مباراة ديربي شمال لندن، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنهام المركز التاسع برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة خلف أرسنال صاحب المركز الثامن.

ألقاب توتنهام

واعتاد مورينيو، الذي تولى تدريب توتنهام عقب إقالة ماوريسيو بوكيتينو في نوفمبر الماضي، على المنافسة على الألقاب في الأندية التي دربها من قبل لكن احتلال توتنهام المركز التاسع في الدوري هذا الموسم أبعده عن المراكز المؤهلة لبطولتي أوروبا.

لكن المدرب البرتغالي أشار إلى كلوب، الذي تولى تدريب ليفربول في 2015 وقاد الفريق للقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية العام الماضي قبل التتويج مع الفريق بالدوري الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما هذا الموسم.

وقال مورينيو للصحفيين «كم استغرق الأمر مع يورغن وليفربول؟ أربع سنوات، أربعة مواسم. شراء واحد من أفضل حراس المرمى في العالم وواحد بين أفضل المدافعين في العالم وما إلى ذلك، أركز على عقدي المستمر لثلاث سنوات. أعتقد أنه خلال مدة عقدي يمكننا الفوز بالألقاب. إذا لم نفعل ذلك واستمر وجودي لثلاث سنوات فقط سأكون سعيداً بذلك».

وأضاف مورينيو: «أعمل من أجل النادي ولا أفكر في نفسي. لا زلت أقول إن طموحي هو ذاته والحمض النووي الخاص بي هو ذاته لكن ربما أمر بمرحلة تراجع فيها اهتمامي بنفسي وما أحققه مقابل الاهتمام أكثر بالنادي».

وقال مورينيو إن توتنهام، الذي لم يحرز أي لقب منذ فوزه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في 2008، ليس بحاجة لإنفاق ضخم للتعاقد مع اللاعبين في فترة الانتقالات المقبلة.

وأضاف: «أنا متفائل لأني بدأت العمل من يومي الأول. أثق في أنه يمكن إجراء بعض التغييرات على تشكيلتنا ولهذا لا نحتاج إلى إنفاق ضخم مثل الذي فعله النادي الصيف الماضي».

جراحة لغيلمور

وعلى صعيد آخر خضع لاعب وسط تشلسي الشاب الاسكتلندي بيلي غيلمور لعملية جراحية في ركبته وقد يبتعد عن الملاعب لأربعة اشهر كحد اقصى كما كشف مدربه فرانك لامبارد.

وقال لامبارد في مؤتمر صحافي «خضع بيلي غيلمور لعملية جراحية وسيغيب للأسف عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 و4 اشهر».

وأضاف «لقد تحدثت إليه طويلاً لكي أمنحه دعمي. إنه صلب لكنه تأثر لأنه بدأ يجد مركزاً له في التشكيلة».

وخرج غيلمور مصاباً في أواخر مباراة فريقه ضد كريستال بالاس (3-2) الثلاثاء الماضي.

وشارك غيلمور هذا الموسم في 6 مباريات في الدوري المحلي و5 مباريات في الكأس في وسط الملعب حيث المنافسة على اشدها بين لاعبين يتمتعون بالخبرة امثال الفرنسي نغولو كانتي والكرواتي ماتيو كوفاسيفيتش والبرازيلي جورجينيو.

وتابع لامبارد الذي اعتمد على بعض لاعبي الفريق الشبان هذا الموسم وبينهم مايسون ماونت وتامي ابراهام وريس جيمس «يملك (غيلمور) شخصية رائعة لا سيما بهذا العمر الصغير حيث فرض نفسه في المجموعة ثم في التشكيلة».

وفاة جاك تشارلتون

وفي لندن أيضاً أعلنت عائلة جاك تشارلتون، المتوج مع المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم 1966 لكرة القدم، أنه فارق الحياة عن عمر 85 عاما.

كانت الفحوص الطبية قد كشفت في العام الماضي عن معاناة تشارلتون، مدافع ليدز يونايتد السابق والمدرب السابق لمنتخب أيرلندا، من ورم لمفاوي، كما كان يعاني من مرض الخرف.

وكان تشارلتون من أبرز شخصيات كرة القدم الإنجليزية وقد توج مع المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم 1966 في استاد ويمبلي، مع شقيقه بوبي تشارلتون.

وذكرت عائلة تشارلتون في بيان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم السبت:«توفي جاك بسلام يوم الجمعة الموافق العاشر من يوليو عن عمر 85 عاما. وذلك في منزله في نورثمبرلاند وسط أفراد عائلته».

وأضاف البيان: «بالإضافة إلى أنه كان صديقا للكثيرين، كان زوجاً وأباً وجداً محبوباً للغاية.. لا يمكننا التعبير عن مدى فخرنا بحياته الاستثنائية والبهجة التي ادخلها في نفوس الكثيرين في مختلف الدول».

وقضى تشارلتون مسيرته الاحترافية كلاعب ضمن صفوف ليدز يونايتد منذ أن انضم للفريق وهو في الخامسة عشرة من عمره، في عام 1950، وشارك في 773 مباراة مع الفريق.

وساعد تشارلتون فريق ليدز في الصعود إلى الدرجة الأولى مرتين قبل أن يتوج معه باللقب في موسم 1968 / 1969 وكذلك كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1972.

وذكر نادي ليدز في بيان: «إسهامات تشارلتون في اللعبة ولنادي ليدز يونايتد لن تنسى أبدا».

وأضاف:«سيبقى رمزاً في كرة القدم وإنجازاته مع ليدز يونايتد لن يجرى تجاوزها على الأرجح».

وعلى مستوى المشاركات الدولية، سجل تشارلتون ظهوره الأول مع المنتخب الإنجليزي في عام 1965، وبعد عام واحد، شارك في جميع مباريات المنتخب بكأس العالم وتوج معه باللقب إثر الفوز في النهائي على منتخب ألمانيا الغربية 4 / 2، وقد شارك تشارلتون في إجمالي 35 مباراة دولية.

وبعد اعتزال اللعب في 1973، بات تشارلتون مدرباً ناجحاً وقاد منتخب أيرلندا للتأهل للمرة الأولى إلى نهائيات بطولة كبيرة وذلك في كأس الأمم الأوروبية 1988، ثم قاده للوصول إلى دور الثمانية بكأس العالم 1990 في إيطاليا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز