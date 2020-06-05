كاتاي يدفع ثمن عنصرية زوجته

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أنهى نادي لوس أنجليس جالاكسي، عقد ألكسندر كاتاي (29 سنة)، لاعب خط وسط فريقه الأول لكرة القدم، بعد رسائل تحريضية نشرتها تي زوجته الصربية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وسخرت فيها من حركة "الحياة السوداء"، وحثت من خلالها على القتل والعنف ضد الأشخاص الذين يحتجون على وفاة جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض.

وأدانت إدارة النادي المنشورات، وطالبت بإزالتها، وقال النادي في بيان رسمي: "تم إعلام لوس أنجليس جالاكسي، بسلسلة من المنشورات العنصرية والعنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل تي كاتاي، زوجة لاعب خط الوسط لوس أنجليس جالاكسي ألكسندر كاتاي، وأدانت إدارة لوس أنجليس جالاكسي، نشر المنشورات على مواقع الاجتماعية، وطالبت بإزالتها على الفور، وأكدت وقوفها بحزم ضد العنصرية من أي نوع، بما في ذلك تلك التي توحي بالعنف أو تسعى إلى تحطيم جهود أولئك الذين يسعون إلى تحقيق المساواة العرقية".

وقال النادي أيضاً: "لوس أنجليس جالاكسي، يقف مع المجتمعات الملونة، في الاحتجاجات ومحاربة العنصرية النظامية وعدم المساواة الاجتماعية والتعصب والعنف، وحان الوقت للتفكير في دورنا في المساعدة على مكافحة العنصرية في مجتمعنا".

وأعلن النادي، عن قراره بإنهاء عقد كاتاي، بعد لقائه مع اللاعب، والذي تبرأ من مشاركات زوجته في المنشورات، ببيان على حسابه على انستغرام، وقال: "ما كتبته زوجتي غير مقبول، وأنا لا أشاركها هذه الآراء، ولا أتسامح معها في عائلتي، والمؤكد أنني وعائلتي سوف نتخذ الإجراءات اللازمة لتعلم المجتمع وفهمه والاستماع إليه ودعمه، وأنا آسف للألم الذي تسببت به هذه المنشورات لعائلة فلويد، ولجميع الحلفاء في مكافحة العنصرية".

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