سان جيرمان يتعاقد مع إيكاردي بأغلى صفقات زمن كورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وقع نادي باريس سان جيرمان، عقداً مع ماورو إيكاردي، والذي لعب في صفوفه هذا الموسم على سبيل الإعارة، ليبقى في اللاعب الأرجنتيني في سان جيرمان حتى عام 2024، بعد تألقه هذا الموسم، ومساهمته في تتويج الفريق بطلاً للدوري الفرنسي، وهو اللقب الذي أعلن عن منحه لسان جيرمان، بعد إلغاء الدوري الفرنسي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووضع تعاقد إيكاردي الجديد مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، نهاية لفترة عداء مريرة مع انتر ميلان، استمرت 18 شهراً، وليكون التعاقد الأكبر بين الأندية الأوروبية منذ تفشي فيروس كورونا، وتعليق النشاط الرياضي وكرة القدم في القارة.

وأعلن إنتر ميلان، عن رحيل إيكاردي على موقعه على الإنترنت في بيان مقتضب، وبشكل لا يصدق، ومكون من 47 كلمة فقط، لمهاجم شكل جزءً رئيسياً من هجومهم بعد وصوله عام 2013 من سامبدوريا حتى منتصف موسم 2018-2019، وجاء في البيان: "يعلن نادي إنتر ميلان عن انتقال ماورو إيكاردي إلى نادي باريس سان جيرمان بشكل دائم، والنادي يشكر اللاعب على المواسم الستة مع الفريق، ويتمنى له الأفضل في مسيرته المهنية المستقبلية".

وحقق إيكاردي نجاحاً كبيراً مع انتر ميلان، بعدما سجل 124 هدفاً في 219 مباراة، لكن البيان القصير بشكل لا يصدق يعكس مدى تدهور العلاقات، إذ تم تجريده تقريباً من قيادة النادي في عام 2016، بعد أن أدعى في سيرته الذاتية أنه اشتبك مع جماهير انتر ميلان، بعد أن مزق أحد المشجعين قميصاً أعطاه لطفلاً صغيراً من يديه بعد المباراة وألقاه إلى المهاجم.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن بداية النهاية في النادي الإيطالي، بدأت في فبراير من العام الماضي، عندما أدت انتقادات زوجته واندا نارا، لإدارة الفريق واللاعبين، إلى خسارته لقيادة الفريق، وبدأت التداعيات على الفور، مع ادعاء اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، إصابته في الركبة، رغم عدم قدرة الطاقم الطبي للنادي، العثور على مشكلة في اختباراتهم.

وبعد خسارة قيادته للفريق الإيطالي، غاب عن المباريات العشر التالية في فترة تصاعدت فيها حرب الكلمات بينه وبين النادي، بسبب مخاوفه المتعلقة باللياقة البدنية، مع زيادة حدة انتقادات زوجته لإدارة النادي، وهي غالباً ما تتحدث كوكيلة أعمال لزوجها، مما يجعل العلاقات المتوترة بالفعل مع النادي أكثر هشاشة.

ورغم عودة إيكاردي في النهاية إلى الفريق الإيطالي، لكنه سجل هدفين فقط في آخر 9 مباريات من الموسم، وعندما وصل أنطونيو كونتي كمدير فني جديد في الصيف، تم إخباره اللاعب بالفعل أنه لم يعد مطلوباً في النادي، وتم تركه خارج الاستعدادات قبل الموسم، وتجريده من الرقم 9 لإفساح المجال أمام القادم الجديد روميلو لوكاكو.

وسمح له إنتر في النهاية بالانضمام إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة في نهاية الموعد النهائي الصيفي، وأثار الإعجاب في العام الأول له في فرنسا، حيث سجل 20 هدفاً في 31 مباراة للنادي، ومنهم 5 أهداف سجلوا في 6 مباريات فقط في دوري أبطال أوروبا.

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