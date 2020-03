بالفيديو.. الكاميرات تفضح نميمة رونالدو على زملائه في الفريق

انتقد نجم فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو زملاءه بسبب عدم تمرير الكرات له ومساعدته في الوصول إلى مرمى فريق أولمبيك ليون الفرنسي، وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأربعاء الماضي.

يأتي ذلك بينما أحدث ليون مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن فاز على السيدة العجوز بهدف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتشر مقطع فيديو يتحدث خلاله رونالدو إلى زميله باولو ديبالا بين شوطين اللقاء حيث قال له: "خط الوسط لا يدعمنا ، نحن دائما وحدنا". ليقوم بعدها ديبالا بالرد عليه قائلاً: "بالضبط ، لا يمررون بالكرة أبداً"ن وفقاً لموقع "يورونيوز".

واختتم صاروخ ماديرا حديثه قائلاً: "نعم، الكرة الثانية لا تأتي أبداً".

