يورغن كلوب يكشف سبب رغبته الابتعاد عن التدريب

المصدر: البيان الالكتروني

ألمح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مرة أخرى بأنه سيتقاعد من التدريب، عندما ينتهي عقده مع الريدز في عام 2022.

ويتبقى أمام ليفربول ثلاث سنوات على نهاية تعاقد كلوب، لكن الألماني أشار أكثر من مرة إلى أنه لا يخطط لتوقيع عقد آخر في نادي ميرسيسايد، وفقاً لصحيفة "آس" الأسبانية.

و تحدث كلوب عن تعليق ملابسه الرياضية بقوله: «ربما سأتقاعد»، وذلك أثناء حصوله على جائزة في وطنه.

ووصل كلوب إلى ليفربول في عام 2015، بعد أن غادر العملاق الألماني بوروسيا دورتموند، وأخذ فريق ريدز إلى نهائيين في دوري أبطال أوروبا، وفاز بواحد منهما.

إلى جانب رفع كأس أوروبا العام الماضي، كان كلوب قريبًا من قيادة ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، لكنه خسره في النهاية لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة

ولكن كلوب يعترف على الرغم من نجاحاته، فقد يحتاج إلى إجازة لمدة عام على الأقل في المستقبل لإعادة شحن بطارياته.

وقال كلوب لصحيفة كيكر الألمانية: «يبدو الأمر كذلك. من يستطيع الآن أن يقول ما إذا كان بإمكانه تقديم كل ما في وسعه خلال ثلاث سنوات؟».

وأضاف: «إذا قررت بنفسي أنه لا يمكنني الاستمرار بعد الآن، فسآخذ قسطًا من الراحة وفي هذا العام يجب أن أتخذ قراراً محدداً».

وواصل: «لدي طاقة مطلقة، لكن لدي مشكلة واحدة؛ لا يمكنني سوى فعل كل شيء أو لا شيء».

وأكمل: «لكن هناك احتمالات كبيرة للغاية لارتفاع مستويات الطاقة الخاصة بي مرة أخرى (بعد انقطاع لمدة عام)، وبإمكاني القيام بهذه المهمة بالطريقة التي أريدها».

بقبوله جائزة أفضل مدرب في الأسبوع الماضي، سُئل عما هو التالي في مسيرته بعد رفع دوري الأبطال، فأجاب: «آمل أن أواصل مثل هذا، لكن في غضون سنتين أو ثلاث سنوات، لا أعرف ماذا قد يحدث».

واختتم تصريحاته وقتها، قائلا: «ربما سأكون متقاعدًا! (قيل بطريقة غير مبالية)، لكنه أضاف: هذا لا يعني بالضرورة أن ذلك سيحدث، ولكن إذا كان الأمر كذلك، يجب ألا يكون مفاجأة».