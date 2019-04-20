رونالدو يرد على أنباء رحيله عن يوفنتوس

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس من الرحيل خلال الفترة المقبلة بعد توديع فريقه بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن المهاجم البرتغالي قال لزملائه: "بالنسبة لي، يوجد يوفنتوس فقط".

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الكلمات تؤكد عزم كريستيانو رونالدو، على البقاء داخل فريق "السيدة العجوز".

وتعاقد يوفنتوس مطلع هذا الموسم مع رونالدو (34 عاما) من ريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو مع راتب سنوي يصل إلى 31 مليونا، بهدف المساهمة في إحراز لقب دوري الأبطال، الغائب عن خزائن "السيدة العجوز" منذ 1996.