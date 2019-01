تغريدة «غامضة» لمحمد صلاح تقلق جماهير ليفربول

أثار النجم المصري، محمد صلاح، مساء الثلاثاء، قلق جماهير نادي ليفربول الإنجليزي بعد أن قام بنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي وصفها عدد كبير من عشاق الريدز بـ"الغامضة".

ووفقاً لموقع سكاي نيوز عربية، كتب صلاح تغريدة قصيرة جاء فيها: "قرار 2019: حان الوقت للتواصل الحقيقي".

2019 Resolution: Time to get in touch, for real.