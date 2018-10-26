شاب في سن الـ 26 رئيساً لإنتر ميلان

المصدر: أ ف ب

أعلن إنتر ميلان ثالث الدوري الإيطالي لكرة القدم الجمعة، في خطوة غير مفاجئة، تعيين ستيفن تشانغ، نجل المساهم الأكبر فيه، رئيسا له خلفا للإندونيسي إريك ثوهير.

وكتب إنتر ميلان في تغريدة على حسابه في تويتر: "النادي، موظفوه والمدينة في انتظارك. مرحبا بالرئيس تشانغ".

The club, its people and the city have been waiting for you.

Welcome, President Zhang.#StevenIsHere #FCIM pic.twitter.com/Cz7WqGl1Zy — Inter (@Inter_en) ٢٦ أكتوبر ٢٠١٨

وأعلن النادي على موقعه الإلكتروني أن اجتماعا لمجلس إدارة النادي صادق رسميا بعد ظهر اليوم على هذا التعيين.

وقال تشانغ (26 عاما) في بيان النادي "أنا فخور جدا بتمكني من قيادة النادي إلى عهد جديد. أشعر بمسؤولية إرضاء شغف الملايين من المشجعين في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "سنواصل التركيز بشكل أساسي على النتائج الرياضية، وضمان أن الفريق لديه كل الدعم اللازم للعب والفوز على أعلى مستوى، على الصعيدين الوطني والدولي".

ووعد أنه "خارج الملعب، سنجعل إنتر شركة قوية وتنافسية".

وستيفن هو نجل جيندونغ تشانغ، رئيس المجموعة الصينية "سونينغ" العملاقة في مجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، التي يتجاوز رقم أعمالها الـ 30 مليار يورو سنويا.

وفي العام 2016، باع إريك ثوهير النادي إلى "سونينغ"، مع احتفاظه بنسبة 30% من الأسهم ومنصب الرئيس، لفترة انتهت الآن.

وساعد المالكون الصينيون الجدد إنتر على استعادة مستواه، وأنهى الموسم الماضي في المركز الرابع محليا وعاد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن أنه يحتل حاليا المركز الثالث في الدوري المحلي.

وكتبت صحيفة "لاريبوبليكا" أن تشانغ كان ضمن مجلس إدارة النادي منذ فترة، مضيفة "منذ شهور وستيفن يقوم بمسؤولياته داخل مجلس إدارة نادي إنتر ميلان ويهتم بكل شيء".

وتابعت "لكن الرئيس الجديد لا يزال يعاني من مشكلة مع اللغة الإيطالية".

ونشر إنتر على موقعه شريط فيديو بالإنكليزية بعنوان "ستيفن موجود هنا"، يتحدث فيه الرئيس الجديد عن رؤيته، ويختمه بالقول "أنا مستعد، وأنتم؟".