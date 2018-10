شاب في سن الـ 26 رئيساً لإنتر ميلان

أعلن إنتر ميلان ثالث الدوري الإيطالي لكرة القدم الجمعة، في خطوة غير مفاجئة، تعيين ستيفن تشانغ، نجل المساهم الأكبر فيه، رئيسا له خلفا للإندونيسي إريك ثوهير.

وكتب إنتر ميلان في تغريدة على حسابه في تويتر: "النادي، موظفوه والمدينة في انتظارك. مرحبا بالرئيس تشانغ".

The club, its people and the city have been waiting for you.

Welcome, President Zhang.#StevenIsHere #FCIM pic.twitter.com/Cz7WqGl1Zy