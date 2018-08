تعرف إلى أفضل هدف في الدوري الأوروبي للموسم الماضي

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هدف “كريستيانو رونالدو” في مرمى “جوفنتوس” أفضل هدف لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكان “الدون” قد تألق في مباراة الذهاب للدور الربع نهائي الموسم الماضي وسجل ثنائية في مرمى “بوفون”، لكن الهدف الثاني كان الأجمل، حيث بقي “بوفون” ثابتا في مكانه وهو يشاهد مقصية “الدون” وهي تلج شباكه وسط تصفيقات جماهير جوفنتوس.

وهنأ ريال مدريد نجمه السابق بهذه الجائزة وهو الذي يلعب حاليا لـ “جوفنتوس”. .

كما هنأ يوفنتوس "الدون" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمناسبة.

Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #UEFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW