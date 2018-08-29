تعرف إلى أفضل هدف في الدوري الأوروبي للموسم الماضي

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هدف “كريستيانو رونالدو” في مرمى “جوفنتوس” أفضل هدف لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكان “الدون” قد تألق في مباراة الذهاب للدور الربع نهائي الموسم الماضي وسجل ثنائية في مرمى “بوفون”، لكن الهدف الثاني كان الأجمل، حيث بقي “بوفون” ثابتا في مكانه وهو يشاهد مقصية “الدون” وهي تلج شباكه وسط تصفيقات جماهير جوفنتوس.

وهنأ ريال مدريد نجمه السابق بهذه الجائزة وهو الذي يلعب حاليا لـ “جوفنتوس”. .

كما هنأ يوفنتوس "الدون" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمناسبة.

يذكر أن “كريستيانو” اختير كأفضل لاعب في البطولة، وأفضل هدّاف وصاحب أفضل هدف كما أنه فاز باللقب.

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