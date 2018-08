شاهد.. إنييستا يواصل الإبهار في اليابان ويسجل هدفاً خيالياً

واصل الإسباني أندريس إنييستا، تألقه مع فريقه الجديد فيسيل كوبي بإحرازه هدفا عالميا في مرمى المتصدر "هيروشيما"، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الـ22 من الدوري الياباني.

وسجل إنييستا هدفه في الدقيقة الـ17 بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في المقص الأيمن لحارس الضيوف بعد مراوغة متقنة لأحد المدافعين، معادلا النتيجة 1-1.

