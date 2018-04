مواجهة صلاح وحجازي من الملعب إلى "تويتر"

انتقلت المواجهة بين أحمد حجازي ومحمد صلاح من أرضية ملعب ذا هاوثورنس، حيث أجري اللقاء بين ليفربول ووست بروميتش ألبيون "السبت"، إلى "تويتر"، وذلك بسبب ما وصفه البعض "عنف" حجازي ضد صلاح.

وتعامل حجازي بنوع من القوة تجاه عدد من لاعبي ليفربول، خلال المباراة، من بينهم زميله في المنتخب المصري صلاح، حيث ظهر في إحدى اللقطات وهو يضربه على وجهه، مما أثار غضب الجماهير.

ونشر حجازي على حسابه الرسمي صورة له رفقة صلاح، وعلّق عليها قائلا "فريق عظيم اليوم! سعيد بلقاء صديقي محمد صلاح بعد مباراة صعبة".

قال صلاح في رد دبلوماسي: "أنت بتضرب في الماتش وتيجي هنا تقولي happy to see my brother مين بقا إيدك تقيله أوي".

ومن ثم علّق لاعب وست بروميتش ألبيون على صلاح، في محاولة لتلطيف الأجواء، "فاول عليك.. بس إنت عارف أكيد مش قصدي إلي في القلب في القلب".

إلا أن نجم ليفربول رد بالقول "فاول.. لا يا أحمد أنت كنت بتضرب جامد النهار ده مش عارف ليه.. واللي في القلب في القلب برده أنا عارف".

ونشر ناشطون، على نفس التغريدة، تعليقات يؤكدون من خلالها ما جاء على لسان صلاح، كون حجازي كان "عنيفا" خلال اللقاء.

وانتهت المباراة، التي أجريت في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل الإيجابي 2-2. وسجل داني إنجز ومحمد صلاح هدفي ليفربول، فيما جاء هدفا الفريق المضيف من أقدام جاك ليفرمور وخوسيه سولومون روندون.