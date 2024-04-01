دبي منجم الأبطال وصناعة النجوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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لم يكن تألق دبي فقط في تنظيم إحدى أقوى النسخ القوية لأمسية كأس دبي العالمي، بل أيضاً امتدت لتشمل عدداً من الجوانب الأخرى في مجال صناعة الخيل وسباقاتها.

فقد أثبتت النسخة الأولى لـ «كرنفال سباقات دبي» التي جاءت لتتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قطاع صناعة الخيل محلياً وعالمياً، والحفاظ على مكانة دبي كمركز عالمي للسباقات، نجاحها، خاصة مع مشاركة عدد من نجومها في معظم أشوط الأمسية، يتقدمهم «لوريل ريفر» لـ «مزرعة جودمونت» بطل كأس دبي العالمي، الذي توج قبلها بلقب «برج نهار»، لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، على المسار الرملي خلال أمسية «الإمارات سوبر ساترداي» الشهر الماضي.

نقطة انطلاق

كما أعلن عدد من المدربين المشاركين في الأمسية العالمية عن بقاء خيولهم لإعدادها لعدد من المشاركات الخارجية، وهذا دليل آخر على تحول دبي إلى نقطة انطلاق للخيول الدولية ذات التصنيفات العالية، فقد أكد بوبات سيمار مدرب البطل «لوريل ريفر» بقاء النجم في «دانة الدنيا» وإعداده الموسم القادم للمشاركة في «كأس السعودية» والدفاع عن لقب «كأس دبي العالمي»، بالإضافة إلى إعلان جيروم رينير مدرب «فاكتور شيفال» نجم «دبي تيرف» أن البطل سيبقى في دبي و تجهيزه للمشاركة في سباق «كوين إليزابيث كب» في هونغ كونغ، إذا قرر ملاكه المشاركة هناك.

نجم متألق

ومن جانب آخر، أثبت تتويج «توز» لـ«إسطبل داكي» بلقب «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «رملي» النجاح المتواصل لـ «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بهدف دعم خيول السرعة، إذ إن البطل قد حل في مركز الوصافة خلال مشاركته في النسخة الثانية عبر «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم – الجولة الأولى لسلسلة الإمارات لسباقات السرعة» التي أقيم على مضمار «الشارقة لونجين» في نوفمبر الماضي. ويأتي هذا الإنجاز القوي ليسهم في تعزيز سمعة السلسلة على المستوى العالمي، ويفتح الباب واسعاً أمام مشاركات أقوى في النسخة القادمة.

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