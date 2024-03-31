أحمد الحمادي: دبي تواصل إبهار العالم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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قال أحمد الحمادي، الحكم الإماراتي الدولي في الفروسية، إن النجاح الكبير للنسخة 28 من كأس دبي العالمي لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة جهود كبيرة قادت إلى تنظيم واحدة من أكبر البطولات العالمية في عالم سباقات الخيول، خصوصاً أن الحدث يقام في شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن دبي تواصل إبهار العالم في مستوى التنظيم، مشيداً بجهود جميع اللجان المنظمة في نادي دبي لسباق الخيل، التي عملت جنباً إلى جنب خلال الأشهر الماضية لإظهار الحدث في أبهى حلّة وصورة، ليسدل الحدث الستار في ليلة تاريخية نالت إعجاب الجمهور وكل عشاق الفروسية وسباقات الخيل.

وأفاد الحمادي، لـ «البيان»، إن مشاركة أي خيل في الحدث، تعتبر نجاحاً، وكل مالك خيل يسجل انتصاراً يعتبر إنجازاً يضاف لسلالة الخيول المشاركة بشعاره، مثمناً جهود جميع الفرق والقائمين على نجاح الحدث.

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