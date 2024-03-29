«بركة» جاهز لتحدي الخيول العربية في «كحيلة كلاسيك»

المصدر: دبي-علي الظاهري

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أكد المدرب أحمد بن حرمش جاهزية الجواد «بركة» لمالكه سلطان علي، للتحدي المثير يوم السبت المقبل، في الشوط الافتتاحي لأمسية كأس دبي العالمي شوط «دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي الذي تبلغ جائزته مليون دولار.

وأضاف بن حرمش، لـ «البيان»، أن الجواد «بركة» أعطى مؤشراً جيداً في الفترة الماضية، خاصة أنه يهوى الأرضية الرملية في مضمار ميدان، لكن في المقابل لن تكون المنافسة على اللقب سهلة في ظل مشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة، أبرزها خيول الخالدية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويتوقع أن لا يخرج «بركة» ممثل الإمارات من دائرة المراكز الأولى، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه على أرضية ميدان.

وأشار بن حرمش إلى أن حظوظهم في السباق تبدو كبيرة، وستكون المنافسة محصورة بين 3 أو 4 خيول، من بينها «بركة»، فيما سيكون أبرز المنافسين له «عسفان الخالدية» أحد الأسماء المرشحة في «كحيلة كلاسيك»، ويتوقع أن تقدم خيول الإمارات المستوى المميز والظهور المشرف من خلال المنافسة على اللقب مع الخيول القادمة من السعودية.

وأكد بن حرمش أن سباق «كحيلة كلاسيك» للخيول العربية هذا العام في أمسية كأس دبي العالمي، سيكون أقوى من النسخة الماضية عطفاً على مستوى أبرز الخيول المشاركة، متمنياً ظهور الجواد «بركة» في أفضل حالاته، وأن يقدم المستوى المطلوب بما يلبي طموحاتهم وأهدافهم في الأمسية العالمية.

وصافة

وحل «بركة» وصيفاً في النسخة الماضية لسباق «كحيلة كلاسيك» الذي توج بلقبه «حيان» لـ «ياس للسباقات»، بقيادة الفارس أوسكار شافيز، وإشراف المدرب ماجد الجهوري، وذلك بعد منافسة شرسة عند خط النهاية حسمتها تقنية «الفوتو فينش»، في واحد من أكثر اللحظات إثارة في السباق. وسينطلق وصيف النسخة الماضية «بركة» لسلطان علي من البوابة رقم «11»، بعد أن أوقعته القرعة في هذه البوابة.

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