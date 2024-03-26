«إف إيه إل رشيم» يتألق في دولية دبي للجواد العربي 2024

المصدر: دبي - البيان

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استقطب مربط دبي للخيول العربية أضواء اليوم الختامي لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، في دورتها الـ21 التي أقيمت بمركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وشكلت عودة أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم» إلى ميدان التنافس بعد عشر سنوات من الإنتاج العالمي للأبطال، أبرز مشاهد الحدث الدولي الذي حظي باهتمام كبير وحضور واسع للمعنيين بعالم الخيل العربي الأصيل ومنافساته الجمالية، وهو ما حول البطولة إلى عرس ملحمي يذكر بالإنجازات العالمية لمربط دبي ومكانة الفحل إف إيه إل رشيم على خريطة جودة الإنتاج العالمي للأبطال وغزارته وبصمات تطويره.

وتمكن مربط دبي من نيل 4 ألقاب، منها لقبان ذهبيان ولقب فضي ولقب برونزي، كما حصل مربط دبي على لقب المربط الأكثر فوزاً بالميداليات الذهبية في تاريخ بطولة دبي للجواد العربي على مدار 20 عاماً برصيد 21 لقباً ذهبياً. وتسلم المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام مدير عام مربط دبي، درع التكريم باللقب الخاص من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

أبطال دبي

أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم، الذي توج ملك ملوك الأفحل في دولية دبي للجواد العربي، وهو من الفحل إف إيه الشوان والفرس فيرتوسا إم إل آر، كان مصدر الجودة والعلامة الكاملة للإنتاج الذهبي من الجيل الجديد في البطولة نفسها، ويتعلق الأمر بالبطلة الذهبية في بطولة الشارقة الدولية في ثاني مشاركة لها، المهرة دي روى، التي تفوقت على منافساتها من المهرات بعمر السنة في عرينها.

وفي ثاني بطولات الحدث التنافسي من دولية دبي، تمكن مربط دبي من انتزاع لقب الوصافة الفضي مع المهرة دي آسرة، وهي من الفحل ع ج نوفان والفرس دي شيهانة.

كما نال لقباً برونزياً مع المهرة اليافعة دي رسيل، وهي من فحل الإنتاج العالمي الجديد دي سراج، المنتج البار للفحل إف إيه إل رشيم والفرس إيلي فلامينكا.

وعمق مربط دبي حضوره الإنتاجي في البطولة من خلال الفرس دي عزيزة المملوكة للسويسرية نايلة حايك التي نالت الذهب، ومن خلال المهرة بعمر السنة إم زد أديب المنحدرة من الفحل دي سراج، والمملوكة لخليفة النعيمي من الإمارات.

استعراض

كان للفحل إف إيه إل رشيم في اليوم الختامي بدولية دبي للجواد العربي حضور خاص عبّر عنه احتفاء جمهور عشاق الخيل ومربيه وملاكه بالفحل، الذي عبر بدوره عن عنفوانه الأصيل في مشهد استعراضي ممتع ومبهر، والاهتمام البالغ والحرص الشديد من المهتمين بحضور الحفل الاستعراضي للفحل رشيم هو نتيجة طبيعية لمكانته العالمية في جودة وغزارة الإنتاج وصناعة الأبطال العالميين على مدى عقد من الزمن. وتناسب الصيت الذي يتمتع به الفحل رشيم مع الانتشار الواسع لإنتاجه من الخيل الذكور والإناث من مهور ومهرات ارتفع عدد منها إلى المنصات الذهبية العالمية، وفي مقدمتها فحل الإنتاج العالمي الجديد دي سراج الذي أحرز اللقب الذهبي لبطولة العالم مرتين، إضافة إلى كل البطولات العالمية المصنفة تايتل شو حسب منظمة الإيكاهو.

لقب

وكذلك الشأن مع بطلة العالم الفرس دي شيهانة، التي لم تترك لقباً عالمياً من أقوى البطولات المحلية والدولية إلا ونالته. وقد سجل إف إيه إل رشيم عودة مظفرة للتنافس على الألقاب بعد 10 سنوات تفرغ فيها للإنتاج، وهي مهمة تكللت بنجاح منقطع النظير، وشكل علامة فارقة في تاريخ مربط دبي وتاريخ الإمارات، وتاريخ تطور الخيل العربية الأصيلة في العالم.

إحراز رشيم اللقب الذهبي بين أفحل عالمية بطلة وبمعدل هو الأعلى في مجمل البطولة 93.33 نقطة عزز ارتفاع منسوب الفخامة الطاغية للفحل إف إيه إل رشيم وسيطرته الجمالية على 215 خيلاً من 15 دولة مشاركة بإطلاق ترجم موقعه بطلاً عائداً لمجد الفوز بالألقاب، إضافة إلى مجد الإنتاج وغزارته ونوعيته التي تحلى بها إنتاجه من الأبطال.

عطاء

أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم الحائز العديد من ألقاب الأفضلية العالمية في أعلى البطولات الدولية تصنيفاً، بوصفه أفضل منتج عالمي، أغدق على الساحة العالمية للخيل العربية الأصيلة خلال السنوات العشر المنصرمة عشرات من الخيول البطلة التي نالت ما تستحق من التقدير في أقوى وأرفع البطولات الدولية، منها الفحل دي سراج والفرس دي شيهانة، دي نايل، دي شامخة، دي شيخة، دي راسل، دي شيماز، دي مزيان، دي شلال، دي بركان، دي سينية، دي نرجسية، دي شعلة، دي صامد، ودي بارق، ودي جبران، ودي مشجي، دي نواهل، دي مودي، دي دانات، دي ريعانة، دي يارا، دي شام، دي وناس، دي زيدان، دي ابن رشيم، دي غالية، دي تبارك، إس إم مشهور، وغيرها الكثير من الخيل التي حققت للفحل إف إيه إل رشيم مكانته بوصفه أغزر فحل إنتاجاً في العالم.

بصمات

وعلى خطى إف إيه إل رشيم، سجل فحل الإنتاج العالمي الجديد الفحل دي سراج بصمات في الإنجاز والإنتاج، ليكون خير خلف لخير سلف لا يزال معطاءً، بل وبطلاً جديداً عائداً من جودة الإنتاج إلى قوة الإنجاز بين الأبطال العالميين، وتحديداً من عرين التحدي دبي في دوليتها العشرين. ومثلما أنتج رشيم أبطالاً عالميين، سار دي سراج على دربه الإنتاجي بعشرات الخيول المتميزة، ومنها دي شرار، دي بيسان، دي رسيل، دي سيرين، دي نجلاء، دي لين، دي جورية، دي إكسبو، دي نوال، دي ريمة، دي دوية، دي نيماء، دي نفايس، وغيرها من الخيل البطلة التي لا تزال تلمع ببريق الألقاب ومعادنها النفيسة.

التوحيدي: منطق سامٍ

أعرب المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بإنجاز المربط في الدورة 21 من البطولة، مشيداً بالمستوى التنافسي العالي الذي شاركت في خلقه أقوى المرابط الأوروبية والخليجية. وقال التوحيدي: «نحن سعداء بهذا المستوى العالي لجودة الخيل المتنافسة، وقد كانت حصيلة مشاركتنا جيدة، كما أننا سعداء للغاية بالمشاركة الملكية للفحل إف إيه إل رشيم بعد غياب أكثر من 10 أعوام أنجز خلالها أعظم ملاحم الإنتاج في السنوات الأخيرة، وهو ما صنع طفرة جودة عالمية تاريخية كماً وكيفاً، يعززها اليوم أبناؤه الأبطال، في مقدمتهم الفحل دي سراج الذي أثبت كفاءته العالمية كلاعب متميز في معترك الإنتاج الجيد، فضلاً عن رصيده الثمين من الألقاب النوعية، منها ثنائيته الذهبية في بطولة العالم».

اختيار

وأضاف التوحيدي: «عودة الفحل رشيم المظفرة وفوزه الكاسح على أفحل عالمية في ميدانه، وبعد مسيرة إنتاجية ناجحة بامتياز وتميز، تؤكد صواب اختيارات مربط دبي التي مكنته من هذا النجاح المستمر، وأن يكون اليوم الأكثر إنجازاً وإنتاجاً في العالم. لقد كان نجاح وتميز مربط دبي نتيجة منطقية لعمق الرؤية السامية لفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عندما قرر سموه بناء صرح إنتاجي للخيل العربية الأصيلة، من أجل المحافظة عليها وخدمتها وتطويرها، وهو ما تحقق بمستويات عالية جعلتنا في المركز الأول عالمياً بهذه المهمة النبيلة».

المرزوقي: طعم خاص

بدوره عبّر عبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، عن سعادته البالغة بالنتائج الجيدة التي حققها المربط في بطولة وصفها بأنها من أقوى وأشرس البطولات الدولية، وقال المرزوقي: «لبطولة دبي طعم خاص، لأنها تمثل بيتنا المحلي الذي بلغنا معه إلى العالمية، ولذلك كنا حريصين دائماً أن تكون مشاركتنا في البطولة مناسبة لمستوى ما نكنه من حب لهذا البيت. وقد عبرت نتائج المشاركة بحصولنا على ذهبيتين وفضية وبرونزية، وبمشاركة رشيم العالمي، عن خصوصية هذه النسخة التي تقام بعد عقدين من انطلاق البطولة، وبعد عقد من تفرغ رشيم للإنتاج، وقد أبلى البلاء الحسن في القيام بهذا الدور على أكمل وجه ممكن».

سجلات

وأضاف المرزوقي: «كما أننا سعداء بالتكريم الخاص لمربط دبي بوصفه أكثر مربط حائز الذهب في تاريخ البطولة، وهو ما يؤكد مكانته كأفضل مربط منتج ومنجز في العالم، لا يزال يحتفظ بسجلات وإنجازات ذهبية، سواء في الإنتاج المحلي الذي ذاعت بطولاته وبصماته في كل القارات، أو في الألقاب النفيسة القياسية التي بوأته المركز الأول في أقوى البطولات الدولية، مثل بطولة العالم، وبطولة كأس كل الأمم، وبطولة منتون، وبطولة أبوظبي الدولية، وغيرها».

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