«دبي لسباق الخيل» يكشف تفاصيل «طيران الإمارات سوبر ساترداي» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يعقد نادي دبي لسباق الخيل مؤتمراً صحافياً اليوم بمضمار «ميدان» العالمي، للكشف عن تفاصيل ثالث الأمسيات الثلاث الكبرى لـ «كرنفال سباقات دبي» والتي ستحمل اسم «طيران الإمارات سوبر ساترداي».

وتضم أمسية «طيران الإمارات سوبر ساترداي» التي ستقام يوم السبت، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 10.3 ملايين درهم باقة من السباقات الرفيعة التي تستقطب أفضل الخيول والمدربين والفرسان من جميع أنحاء العالم، علاوة على خمسة من السباقات التأهيلية التسعة التي رصدت لها مكافآت تشجيعية بقيمة إجمالية تصل إلى 4 ملايين دولار.

علاقة تاريخية

وتعدّ طيران الإمارات من أكبر رعاة ومساندي الأحداث الرياضية حول العالم، وظلت في طليعة الداعمين للسباقات في دبي منذ نحو ثلاثة عقود؛ واقترن اسمها بالسباق الأكثر شهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أبرز السباقات العالمية الكبرى، كأس دبي العالمي (الفئة الأولى) الذي تبلغ جائزته المالية 12 مليون دولار، حيث إنها راعية اللقب منذ الدورة الأولى للسباق في 1996. وبالتزامن مع رعايتها هذه ستطلق طيران الإمارات مسمياتها على جميع الأشواط التسعة في برنامج أمسية سوبر ساترداي، وتزيد قيمة الجوائز المالية لكل من هذه الأشواط على 800 ألف درهم.

فيما تبلغ الجائزة المخصصة للسباق الرئيسي آل مكتوم كلاسيك (الفئة الثانية) على مسافة 1900 متر، حوالي 1.7 مليون درهم إماراتي، وإلى جانبه سباق الفئة الثانية دبي مدينة الذهب بجائزة تبلغ 1.4 مليون درهم إماراتي، علاوة على سباق الفئة الثالثة رأس الخور الذي تم إطلاقه حديثاً وخصصت له جائزة تبلغ 1.4 مليون درهم إماراتي.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات: «يسعدنا في طيران الإمارات أن نكون الراعي الرئيسي لفعاليات أمسية سوبر ساترداي، التي تعد إحدى أهم الأمسيات على أجندة سباقات الخيل في دبي، كما نفخر بمكانة دبي الريادية في صدارة مشهد سباقات الخيل، ونحن متحمسون لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز نمو هذه الرياضة، ونتطلع إلى استعراض أفضل جوانبها للجمهور المحلي والعالمي».

من جانبه قال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: «يسعدنا عودة طيران الإمارات إلى مضمار ميدان للمرة الثانية هذا الموسم، وبالأخص في الأمسية الختامية للأمسيات الثلاث الكبرى في هذه النسخة المطورة من كرنفال سباقات دبي، ونثمن عالياً التزامهم بدعم السباقات وإضافة اسمهم باعتبارهم أكبر ناقلة جوية في العالم يسهم في إبراز هذه السباقات وتأكيد هويتها كمنافسات عالمية مرموقة، ونتطلع إلى الترحيب بهم وبضيوفهم في أمسية مثيرة من السباقات من شأنها أن تسفر عن عدة مؤشرات لأمسية كأس دبي العالمي في 30 مارس المقبل».

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