نخبة الفرسان في انطلاقة كأس رئيس الدولة للقدرة اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تتزين قرية الإمارات العالمية للقدرة باستضافة النسخة 25 من سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم، والذي ينطلق بالوثبة عند السادسة والنصف صباح اليوم بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. ويشارك في السباق أكثر من 200 فارس وفارسة على صهوة نخبة الخيول التي تدفع بها الإسطبلات المختلفة للفوز بالكأس الغالية في نسخة استثنائية تصادف «اليوبيل الفضي» الشئ الذي يزيد من دافع جميع المشاركين لكتابة التاريخ وبلوغ منصات التتويج.

كرنفال

وأكملت قرية الوثبة كافة الترتيبات للسباق والذي يأتي ضمن كرنفال ضخم، انطلق أمس الأول من داخل القرية باحتفال 7 نجوم ومؤتمر صحفي تم خلاله الكشف عن تفاصيل السباق وتأكيد قيمته الكبيرة، وتتواصل الاحتفالية باليوبيل الفضي للكأس الغالية عبر برامج متنوعة ومؤتمرات وندوات تستمر حتى يوم 18 الجاري، منها ندوة عن تاريخ كأس رئيس الدولة ظهر اليوم داخل مباني القرية. وأعلنت اللجنة المنظمة عن تقسيم السباق على 6 مراحل، وستكون البداية لمسافة 40 كلم باللون الأزرق، والمرحلة الثانية لمسافة 28 كلم بالأخضر، والثالثة لذات المسافة بالأصفر، والمرحلة الرابعة لمسافة 24 كلم باللون الأحمر، والخامسة باللون البني لمسافة 20 كلم، والسادسة الأخيرة لمسافة 20 كلم باللون الأبيض، يتم بعدها إجراءات الفحص البيطري واعتماد النتيجة وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، وتقديم الجوائز المالية القيمة التي تقدمها إدارة القرية لعدد كبير من المشاركين بهدف دعم وتطوير رياضة الفروسية.

ترحيب

من جانبه، رحب مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بجميع المشاركين في الحدث المهم، وقال: سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، منافسة غالية على قلوب الجميع وسباق ننتظره في كل عام لتجديد الولاء وتعبير عن تقديرنا الكبير للعطاء الذي تقدمه القيادة الرشيدة ما جعل من دولتنا الحبيبة من أفضل دول العالم. واستطرد العامري: إقامة السباق في نسخته الـ 25 شكل تحدياً خاصاً لنا في قرية الوثبة وجعلنا نضاعف من جهدنا حتى يخرج الحدث في الصورة والمكانة التي تليق به، بتوجيهات ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونأمل أن نكون على قدر التحدي وأن يقدم الفرسان والفارسات مستوى متميزاً يعكس تطور رياضة الفروسية في الدولة ويأتي بمستوى الحدث الذي يترقبه الجميع.

سباق

وقال محمد الحضرمي مدير الفعاليات بقرية الوثبة: السباق يحمل قيم وموروث دولة الإمارات، ويعتبر أبرز سباقات القدرة على مستوى العالم، ذاكراً إنه يحظى باهتمام كل عشاق الخيول داخل وخارج الإمارات، وأن الجميع ينتظره بشوق كبير ويستعد له منذ فترة طويلة لنيل شرف المشاركة مع حلم الفوز بالكأس الغالية.

وأضاف: ولأننا في قرية الوثبة ندرك تماماً قيمة المناسبة وأهميتها من واقع الإسم الذي تحمله بذلنا كل الجهد الممكن ليأتي السباق في صورة مشرفة تليق به، وننتظر اكتمال اللوحة بأداء قوي من جميع المشاركين مع الالتزام التام بضوابط ولوائح السباق لأنها أساس النجاح مع تأكيد أمنياتنا بالتوفيق للجميع.

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