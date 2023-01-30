البلجيكية كلوي تحرز الجائزة الكبرى في ختام «دولية قفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي - البيان

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فازت البلجيكية كلوي فرانكن بالفرس«EMIR DE VY» بالجائزة الكبرى من فئة CSI2 ضمن منافسات اليوم الأخير للنسخة العاشرة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في أبوظبي، والمقامة بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي وحققت 36.87 ثانية وسجلت أسرع زمن وقدره 74.67 ثانية في الجولة الأولى وجاءت الفرنسية إيناس جولي، وسيلين شونبروت بالفرس «دي أزيفيد» من بلجيكا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وكرم الفائزين الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق ورئيس الإنتربول، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

شهدت البطولة التي استمرت أربعة أيام، مشاركة أكثر من 300 فارسة وفارس من كافة أنحاء العالم.

وقالت كلوي: أشعر بالفخر للفوز بالكأس الذهبية في سباق الجائزة الكبرى، في المرة الأولى التي أتنافس فيها بالإمارات، كما أنها مشاركتي الأولى ضمن بطولات نسائية فقط، وتواكب البطولة بتنظيمها ومستوى المنافسة فيها البطولات العالمية التي شاركت فيها.

وأضافت: حاولت تكريس خبراتي التي حصدتها على امتداد مسيرتي خلال 20 عاماً، لأحظى بالفوز بالجائزة الكبرى.

تألق

وتوجت الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، والدكتورة أمنيات الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، الفائزين في فئة CSIYH1 والتي نالت فيها الإماراتية المتألقة نادية عبد العزيز تريم بالفرس «جابريل سولجيور» اللقب للخيول من عمر 7 أعوام وارتفاع 130 سم، متفوقة على السوري صبري بادنجكي، وحميد عبد الله خليفة المهيري من الإمارات، وفازت ريم محمد المازمي بالفئة الوطنية، وتصدرت شام الأسد من سوريا فئة CSIL2، وحصد عمر عبد العزيز المرزوقي صدارة فئة CSIY-A، محققاً ثاني انتصار له في النسخة العاشرة، ونال البلجيكي تييري جوفينت الكأس الذهبية ضمن فئة الخيول بعمر 6 سنوات بارتفاع حواجز 125 سم.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري: نحن سعداء بمستوى الأداء العالي بالمنافسات بالبطولة، والتي تعتبر منصة ذات دور كبير في تطوير الرياضة وتمكين المشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات ليصبحوا من أفضل المتسابقين في المستقبل.

وتابعت: تنحصر مهمتنا الأساسية في تشجيع المشاركة بالفعاليات الرياضية، وتوفير فرص متساوية للأفراد الراغبين بالمشاركة واكتساب الخبرة، التي تدعم مسيرتهم في المستقبل. يسعدني الإقبال الملفت للنظر من المتسابقين لخوض غمار هذه المنافسة المشوقة.

واختتمت: نلتزم بدعم تطوير رياضة الفروسية وقفز الحواجز، لضمان بيئة كفء يتنافس في رحابها الفرسان ضمن أفضل البطولات في العالم، ونتطلع بشوق لاستضافة نسخة العام القادم 2024.

تعاون

تعاونت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية مع عدد من الجهات الرئيسية لإطلاق البطولة، وبدعم من شركاء الحدث البلاتينيين لونجين، ومجلس أبوظبي الرياضي، كما ضمت القائمة الشركاء الاستراتيجيين الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وأما الشريك الرئيسي للبطولة كان مركز أبوظبي للصحة العامة، وإلى جانب شركة اتصالات الشريك للاتصال، وياس الشريك الإعلامي الرسمي، وبنك أبوظبي التجاري الشريك المصرفي الحصري، وإسطبلات الشراع الشريك الذهبي، ومياه العين المزود الرسمي للمياه، وجمعية الإمارات للخيول العربية وشرطة أبوظبي الشركاء الداعمين للبطولة.

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