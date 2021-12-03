«عالمي الخيول العربية» يثمن عطاء «أم الإمارات»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى:

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اختتم، أمس، في أبوظبي الملتقى العالمي للخيول العربية الأصيلة، ضمن النسخة 13 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، بحضور 300 مشارك يمثلون 90 دولة.

وثمن الملتقى عطاء «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتطوير سباقات المرأة ونشرها في رياضة الفروسية، وبلوغها للعالمية، من خلال سباق سموها العالمي للسيدات.

وأقيمت ندوة «دور النساء في الرياضة» بمشاركة الشيخة سارة فهد الصباح، وسارة القحطاني، وأم كلثوم البارقي، وجيني هاينز، وجاكي ويكهام، وميلاني فابلمبيرج، وأدارتها لارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

وأكدت المتحدثات بالندوة أن «أم الإمارات» كانت الملهمة والراعية لتطوير رياضة المرأة، وأن السباق العالمي الذي يحمل اسم سموها أسهم بشكل كبير في بلوغ عدد من الفارسات أفضل المستويات، واكتشاف عدد من المواهب مثل الفارسة شذرة الحجاج وفاطمة المري، والفارسة العالمية هولي دويل.

وخلصت الندوة إلى توصية قدمها خالد النابودة مالك الخيول بإنشاء اتحاد خليجي للنساء، برئاسة فخرية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وبرئاسة الشيخة سارة فهد الصباح، وحظي المقترح بتأييد كبير

وركزت جلسة «الإعلام والعلاقات العامة»،على أهمية الجانب الإعلامي في نشر رياضة الخيل، وضرورة إنشاء موقع إلكتروني لتوفير كل المعلومات الخاصة بالخيل، فيما حظيت ندوة «مستقبل سباقات الخيول العربية»، بمشاركة كبيرة من الملاك والمدربين، وأوصى المتحدثون بضرورة زيادة عدد السباقات في مختلف المضامير، والارتقاء بمستوى الفرسان والفارسات عبر أفضل التدريبات، والعمل على خلق منافسة قوية تسهم في تطوير رياضة الفروسية.

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