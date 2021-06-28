«ابن الريح» يبحث عن لقب كأس الوثبة في ويندسور

المصدر: ويندسور - البيان الرياضي

يحتضن مضمار رويال ويندسور بالمملكة المتحدة، عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 4.000 جنيه استرليني، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة، واهتمام كبير في أوروبا.

ولعب المهرجان العالمي دوراً مهماً في الترويج لسباقات وتربية الخيول العربية الأصيلة حول العالم، منذ انطلاقه في عام 2009، ويقوم المهرجان برعاية مئات السباقات منذ بدايته.

ويشارك في السباق 11 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «ابن الريح» للشيخة مريم بنت مكتوم آل مكتوم، بإشراف بيت هامرسلاي، وقيادة الفارسة صوفي رالستون، التي حققت معه أول فوز في سباقات الخيول العربية.

وكان «ابن الريح» البالغ من العمر 7 سنوات، والمنحدر من نسل «الريح جنوب»، قد توج بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز، في مايو الماضي، بمضمار باث العشبي، ومسجلاً 1:51:98 دقيقة في مسافة 1600 متر.

وينافس على اللقب «سيرافيم فورتا» للمالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة أليكس شادويك، و«الجواهر» لستيف بلاكويل، بإشراف نفس المالك، وقيادة دانيال أليس، و«إيمي» لزين أريبيان، بإشراف بيت همرسلاي، وقيادة راي دوسون.

وهناك «فالكون دو روش» لسترايد اهيد ريسنج، بإشراف نيكي مالكولم وقيادة اليس كاميرون، و«نورسمان» للمالك والمدرب كريج كستر، وقيادة نيل ماكان.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيس، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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