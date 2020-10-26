الرحماني: فخورون بانطلاقة موسم الإمارات لسباقات الخيل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توجّه فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدعمها السخي المتواصل لنهضة سباقات الخيل وتنمية مسيرتها الثرية لأعلى مراتب الإنجازات والنجاحات، مشيداً برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، لتحقيق التطور الكبير والتقدم الذي نعاصره بقطاع الفروسية ودوره الريادي في دعم وتشجيع الملاك والمربين والمدربين والفرسان وكافة مرابط الخيل من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الكبيرة في كل موسم، بما يسهم في إعلاء نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وحرصه للحفاظ على مسيرة الخيل، باعتبارها ركناً أصيلاً من التراث الوطني.

وقال: «نؤكد على جاهزية مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف لانطلاقة الموسم الجديد الذي سيشهد زيادة في برنامج السباقات بمجموع 14 حفلاً، وذلك ابتداء من بعد غدٍ وحتى 9 أبريل 2021، مضيفاً: إن جميع السباقات ستقام وفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية لحماية جميع المشاركين، والعمل على توفير جميع متطلبات النجاح في كافة سباقات الخيول المحلية والدولية سواءً المهجنة الأصيلة أو العربية الأصيلة»، معرباً عن سروره وفخره بانطلاقة موسم الإمارات لسباقات الخيل من مضمار نادي العين.

وأضاف: «نفخر بدعم ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف، الذي يمثل القيادة الطموحة والفكر الإداري الشبابي الجديد الذي سيسهم في تحقيق المزيد من المكتسبات والمنجزات لمسيرة النادي بكافة الرياضات والألعاب، في ظل ما يتمتع به من خبرة واسعة وكبيرة في مسيرة الخيل والرياضات التراثية، ما يؤكد على أن مسار التقدم والتطور للنادي سيستمر بجميع الألعاب».

حرص

وأكد الرحماني، حرص واهتمام مضمار نادي العين للفروسية للرماية والغولف لتنظيم سباقات بأعلى المستويات وفق بروتوكول تنظيم سباقات الخيول المعتمد على مستوى الدولة، مبيناً أن مضمار نادي العين يرحب بجميع الملاك والمربين وعموم المشاركين في أجندة سباقات الموسم الجديد الذي نتطلع أن يكون استثنائياً ومنسجماً مع الأهداف والطموحات المنشودة.

وتابع: «سعداء بما يحققه قطاع الخيل الإماراتي من نجاحات جديدة ومهمة، وهي نتاج طبيعي لرؤية القيادة الرشيدة وحرصها الكبير على دعم منجزات تراث الماضي، وتعزيز حضوره في الوقت الراهن، بما يسهم بصورة كبيرة لتطوير خطط زيادة فرص الإنتاج ودعم تكافؤ الفرص لملاك الخيل بالمشاركة والفوز في ظل توفير مجموعة كبيرة من السباقات الأسبوعية، التي تمثل محطات مهمة في خطط مرابط وإسطبلات الخيول وجميع الملاك، تمهيداً لمشاركة قوية تثري الموسم بأفضل السباقات في ظل مشاركة النخبة وأفضل الخيول».

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