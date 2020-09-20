«ومانس هارت» لجودلفين في تحدي «روز ستيكس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستعد «ومانس هارت» لاستعادة المستوى، الذي أهلها لأن تصبح ضمن أفضل مهرات السنتين في اليابان الموسم الماضي، وذلك لدى عودتها من استراحة للمنافسة بسباق روز ستيكس «الفئة الثانية» لمسافة 10 فيرلونغ في شكيو باليابان، اليوم.

حققت ابنة «هارتس كراي» الفوز على مسافة الميل بنيغاتا في أول مشاركتين في سيرتها في عمر السنتين، وتضمن ذلك فوزها بسباق نيغاتا نيساي ستيكس «الفئة الثالثة» العام الماضي قبل أن تنهي موسمها بأداء ممتاز، شغلت به المركز الرابع على المسافة نفسها بسباق هانشين جوفنايل فيليز «الفئة الأولى».

بعد أن حلت بالمركز السادس في أول ظهور لها هذا الموسم بسباق توليب شو «الفئة الثانية» في هانشين في مارس، أخفقت «ومانس هارت» في ترك انطباع يذكر بسباق أوكا شو ج1 (1000 غينيز الياباني) على المضمار ذاته والمسافة الشهر التالي.

قدمت المهرة التي يدربها كاتسويشي نيشيورا مجهوداً أفضل في مشاركتها الأخيرة بسباق يوشين هيمبا «الفئة الأولى» (الأوكس الياباني) بطوكيو في مايو حينما خسرت بفارق 4.5 أطوال على أرضية لينة.

تألق

وقال هاري سويني، رئيس جودلفين اليابان: «كانت «ومانس هارت» في أوج تألقها في مثل هذا الوقت من العام الماضي، حيث حققت الفوز بسباق نيغاتا نيساي ستيكس» الفئة الثالثة، ومضت لشغل المركز الرابع بسباق هانشين جوفنايل فيليز ج1، وهو السباق الوحيد الأعلى لمهرات السنتين، وبعثت ارتياحاً واسعاً، وتعادلت على لقب ثاني أعلى مهرات السنتين تصنيفاً في اليابان العام الماضي، غير أن أداءها تراجع في العام 2020، وأخفقت في شغل مركز أمامي في أي من السباقات الثلاثة، التي شاركت بها هذا العام، ولم يكن لها وجود على الإطلاق في الإصدار الأخير من التصنيفات، وهو مؤشر على أن تصنيفها الرسمي قد تراجع الآن إلى ما دون 100، وجزء من المشكلة أنها وفي كثير من سباقاتها هذا العام لا تسترخي، وتظل متحفزة جداً في المراحل الأولى من السباق، ولكن ما يبعث على التفاؤل أن مدربها نيشيورا سينساي أكد أنها بلغت النضج الفعلي ذهنياً، وأن تدريباتها كانت جيدة للغاية، وحتى ولو فقد خبير التصنيفات الثقة فيها، إلا أن مدربها وبكل تأكيد لم يفقدها».

وأضاف: «يجب أن ننبه بأن المشاركة على مسافة أقصر قدرها 10 فيرلونغ ربما يكون لصالحها، وعلى الرغم من أن التنبؤات تشير إلى احتمال هطول أمطار، نتوقع أن تكون الأرضية أفضل».

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