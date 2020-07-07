حمدان بن محمد يحتفي بأبطال جودلفين

المصدر: متابعة - خالد المهيري

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في اسطبلات جودلفين في «نيوماركت» بإنجلترا تثميناً لدور ورؤية فارس العرب الثاقبة التي قادت الاسطبل الأزرق إلى تحقيق الألقاب العالمية منذ التأسيس والتي كان آخرها تتويج «غياث» بلقب «كورال إكليبس» أول من أمس.

كما نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، صوراً لسموه مع أبطال ونجوم جودلفين الذين سطروا بمداد من ذهب عدداً من الإنجازات القوية في السباقات العالمية وأبرزها الفحل الشهير دبوي الذي أنجب عدداً من الأسماء الأسطورية في عالم السباقات.

مواصلة التميز

وعلى الرغم من وباء «كورونا» الذي ضرب العالم وأوقف سباقات الخيول العالمية مؤقتاً، إلا أن فريق جودلفين ومع عودة السباقات العالمية واصل خطف الأضواء التي لم تغب عنه منذ بداية انطلاقته العالمية عام 1994، حيث أظهر قوته وجدارته وريادته في تحقيق أروع الإنجازات وأشهرها في مختلف المضامير العالمية.

وساهمت القيادة الحكيمة والنظرة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الإنجازات المشرفة التي حققتها خيول الفريق في مختلف دول العالم، وجاء تفوق خيول الفريق بالرغم من أن بدايته المحلية في 1992 والدولية في 1994، مقارنة بخيول الدول الأوروبية العريقة التي لها باع طويل في سباقات الخيل.

وشهد العام الحالي تحقيق فريق جودلفين حتى الآن 293 انتصاراً قوياً في المضامير المحلية والعالمية منها 7 سباقات مصنفة للفئة الأولى فيما وصل مجموع انتصارات الفريق من إنشاء الاسطبل الأزرق حتى يومنا هذا إلى 6251 فوزاً منها 322 سباقاً مصنفاً للفئة الأولى.

وكانت بداية تألق الاسطبل الأزرق هذا العام في مضمار «ميدان» العالمي، إذ تصدر الفريق قائمة الملاك للموسم الماضي برصيد 28 انتصاراً تنوعت في كافة السباقات التي أقيمت على المضمار وكان أبرزها بن بطل الذي الذي توج بلقب الجولة الثانية لبطولة آل مكتوم للتحدي لمسافة 1900 متر.

الموسم الأوروبي

ومع بداية الموسم الإنجليزي الشهر الماضي، واصل الفريق الإنجازات المدوية وكان أبرزها الفوز الذي حققه «غياث» الذي اقتنص لقب «كورونيشن كب» لمسافة 2400 متر الفئة الأولى على مضمار نيوماركت العريق وكورال إكليبس لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على مضمار «سانداون».

أما على المضامير الفرنسية التي عادت في شهر مايو الماضي، فقد حقق «فيكتور لودورم» لقب سباق الإمارات جينيز الفرنسي 2000 لمسافة 1600 متر الفئة الأولى، إضافة إلى الفوز الذي حققه «سبيس بلوز» في سباق «بري دو لا بورت ميلو» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، و«بيرشان كينغ» الذي توج بلقب «بري دو موغويه» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية».

انتصارات

ولم تغب شمس الانتصارات عن جودلفين في المضامير الأسترالية واليابانية والأمريكية والتي سجلت أقوى الإنجازات وكان أبرزها الإنجاز الذي حققته المهرة المتميزة «كوليت»، التي أهدت فريق جودلفين والمرة الأولى في تاريخ الاسطبل الأزرق، لقب سباق «الأوكس الأسترالي»، المخصص للمهرات لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، وفوز المهرة «سمر سنت» بلقب «ميرميد ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» على مضمار «هانشين» في اليابان، وتحقيق «ماكسفيلد» لقب سباق «مات وين ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة» على مضمار «تشرشل داونز» في الولايات المتحدة الأمريكية.

إشادة عالمية

من جانب آخر، احتفلت الصحف العالمية بالانتصار العالمي الكبير الذي حققه «غياث» أول من أمس عندما اقتنص لقب «كورال إكليبس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» بجدارة و قوة. وقالت صحيفة «ريسنج بوست» البريطانية المتخصصة في سباقات الخيول، إن غياث أثبت أنه رقم صعب هذا الموسم وأنه سيكون منافساً قوياً في السباقات العالمية المقبلة.

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رصيد انتصارات الفريق في الموسم الحالي

› الإعلام العالمي يشيد بإنجاز «غياث» في «كورال إكليبس»

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