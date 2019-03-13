محمد بن راشد يشهد سباق الإسطبلات الـخاصة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: Ⅶ دبي- علي الظاهريⅦ دبي- البيان الرياضي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كم ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة قياسية بلغت 354 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات من داخل الدولة وخارجها.

واحتفظ الفارس عبدالله غانم المري باللقب بواسطة الفرس «رقاصة» والتي حقق معها لقب النسخة الماضية ليهدي إسطبلات زعبيل أغلى الألقاب للعام الثاني على التوالي، مسجلاً زمناً قدره 4.14.25 ساعات.

واحتل المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الفرس «جابلاني انديورنس» لإسطبلات الكمدة للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.14.43 ساعات، وأضاف الفارس محمد أحمد المري الثنائية لإسطبلات زعبيل بعد أن احتل المركز الثالث على صهوة الجواد «هيثفيلدز ميشكا»، مسجلاً زمناً قدره 4.15.06 ساعات.

وجاءت في المركز الرابع الفارسة الأيرلندية آمي لويس على صهوة الجواد «روميو دى بيروس» لإسطبلات زعبيل، مسجلة زمناً قدره 4.20.13 ساعات، تلاها في المركز الخامس الفارس غيث عبدالواحد على صهوة الفرس «عجيبة» لإسطبلات إس. إس، مسجلاً زمناً قدره 4.20.19 ساعات، واحتل المركز السادس الفارس السريلانكي دسينثان بانيير على صهوة الجواد «بايكال لاين هافيفا» لإسطبلات إس.إس، مسجلاً زمناً قدره 4.22.09 ساعات. وحلت في المركز السابع الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة الفرس «تونكي دي بو مارلي» لإسطبلات الكمدة للقدرة، مسجلة زمناً قدره 4.28.41 ساعات.

واحتلت المركز الثامن الفارسة الأرجنتينية ديانا ياميلا على صهوة الجواد «تشاباكابرس» لإسطبلات إنجاز الخاصة، مسجلة زمناً قدره 4.36.31 ساعات، تلاها في المركز التاسع الفارس مبارك منصور الحمادي على صهوة الجواد «اي بي شارلا» لإسطبلات ركنة للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.36.36 ساعات، تلاه في المركز العاشر الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة الجواد «دايغار» لإسطبلات إس.إس، مسجلاً زمناً قدره 4.42.52 ساعات.

المري يتصدر «الأولى»

تصدر الفارس زايد المري المرحلة من السباق لمسافة 40 كلم «اللون الأصفر»، ممتطياً صهوة الجواد «كابيرازا امورسو» لإسطبلات تي ان تي، مسجلاً زمناً قدره 1.23.53 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة الجواد «المهلهل» لإسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 1.26.34 ساعة، واحتل المركز الثالث الفارس أحمد يوسف البلوشي على صهوة الجواد «جون دي لي باترول» لإسطبلات الجابر، مسجلاً زمناً قدره 1.26.46 ساعة، تلاه في المركز الرابع الفارس السريلانكي دسينثان بانيير على صهوة الجواد «بايكال لاين هافيفا» لإسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 1.26.57 ساعة، وجاء خامساً الفارس غيث عبدالواحد على صهوة الفرس «عجيبة» لإسطبلات إس إس مسجلاً زمناً قدره 1.27.11 ساعة.

البلوشي يتصدر الثانية

تصدر الفارس أحمد يوسف البلوشي المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «اللون الأحمر» مسجلاً زمناً قدره 2.45.32 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي مسجلاً زمناً قدره 2.45.58 ساعة، واحتل المركز الثالث الفارس محمد أحمد المري مسجلاً زمناً قدره 2.46.02 ساعة، تلاه في المركز الرابع الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي مسجلاً زمناً قدره 2.46.06 ساعة، واحتل المركز الخامس الفارس السريلانكي دسينثان بانيير مسجلاً زمناً قدره 2.46.08 ساعة.

آمي لويس تقفز إلى الصدارة

قفزت الفارسة الإيرلندية أمي لويس إلى صدارة المرحلة الثالثة «اللون الأزرق» لمسافة 26 كلم بدلاً من المركز الثامن، مسجلة زمناً قدره 3.42.35 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس محمد أحمد المري مسجلاً زمناً قدره 3.42.37 ساعات. وتقدم الفارس منصور الفارسي إلى المركز الثالث بدلاً من السابع على صهوة «صارم» لإسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 3.42.42 ساعات، وجاء رابعاً الفارس غيث عبدالواحد مسجلاً زمناً قدره 3.42.43 ساعات.

تتويج

بعد نهاية السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين، حيث تسلم البطل كأس المركز الأول وتسلم الوصيف كأس المركز الثاني وتسلم الفائز بالمركز الثالث كأس المركز الثالث. وحصل الفائزون العشرة الأوائل على جوائز عينية قيمة عبارة عن سيارات، فيما نال الفائزون من المركز الحادي عشر وحتى المركز الثلاثين على جوائز نقدية.

تتويج

بعد نهاية السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين، حيث تسلم البطل كأس المركز الأول وتسلم الوصيف كأس المركز الثاني وتسلم الفائز بالمركز الثالث كأس المركز الثالث. وحصل الفائزون العشرة الأوائل على جوائز عينية قيمة عبارة عن سيارات، فيما نال الفائزون من المركز الحادي عشر وحتى المركز الثلاثين جوائز نقدية.

سعيد جابر: الفوز بأغلى الألقاب أكبر فخر

أعرب سعيد جابر مالك إسطبلات زعبيل، عن سعادته بالفوز بلقب الإسطبلات الخاصة في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، للسنة الثانية على التوالي، وقال سعيد جابر لـ «البيان الرياضي»: إن الانتصارات التي حققها الإسطبل بالفوز بأغلى الألقاب يعتبر مصدر فخر واعتزاز، وهي كأس الإسطبلات الخاصة في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، وكأس الإسطبلات الخاصة في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، وكأس يوم الشهيد، وغيرها العديد من الألقاب الأخرى في الموسم المحلي، مؤكداً أن جميع الإنجازات التي تحققت جاءت بفضل الدعم اللامحدود من أصحاب السمو الشيوخ.

وأضاف سعيد جابر: إن البطلة «رقاصة» عززت رصيد إنجازاتها بعد فوزها الثاني باللقب رغم عدم مشاركتها في السباقات منذ مدة طويلة، مثنياً على الأداء المميز للفرس البطلة التي نالت العديد من الألقاب سواء في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، أو في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في العاصمة الحبيبة أبوظبي.

وأوضح سعيد جابر، أنه حرص على اختيار مشاركة إسطبل زعبيل في السباقات والمناسبات الكبيرة للإسطبل والتركيز على «الكيف» وليس «الكم» في المشاركات بموسم القدرة المحلي، مبيناً أنه راضٍ عن النتائج التي تحققت في الموسم، ولاسيما أنه حقق جميع الأهداف والتطلعات المرسومة بالفوز بلقب السباقات الرئيسية المهمة.

وأهدى سعيد جابر اللقب إلى «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وجميع مشجعي ومحبي إسطبلات زعبيل.

البطل: سعيد بالمحافظة على اللقب الغالي

أعرب الفارس عبدالله غانم المري بطل السباق، عن سعادته بانتزاع اللقب للمرة الثانية عن طريق الفرس نفسها «رقاصة» والتي كانت على الموعد وأثبتت أنها بطلة عن جدارة واستحقاق، مشيراً إلى أن البطلة رغم عدم مشاركتها في العديد من السباقات إلا أنها أثبتت كعادتها بـأنها تمتلك شخصية الأبطال، إذ فازت باللقب العام الماضي رغم غيابها لمدة 3 سنوات عن المشاركة وتمتلك سجلاً ذهبياً مميزاً يقودها إلى الفوز باللقب دائماً في حال وجودها في المقدمة.

وقال البطل إن الطريق إلى اللقب لم يكن سهلاً خاصة بعد تعرضه لعقوبة «بلنتي» إلا أن المعنويات كانت عالية ولم تحبط من عزيمته جميع الصعوبات التي واجهته في السباق.

وأشاد المري بطاقم الإسطبل وجميع العاملين في إسطبلات زعبيل، مهدياً اللقب إلى مالك الإسطبل سعيد جابر وحمدان سعيد جابر وإلى جميع أعضاء فريق العمل، مبيناً أنه يتطلع إلى المحافظة على لقب كأس اليمامة اليوم المخصص للأفراس رغم صعوبة المنافسة بسبب تجهيز مختلف الإسطبلات لأفراس جيدة والتي مستواها يتميز بالثبات بخلاف الجياد التي قد تقدم أداء أعلى.

وأكد المري أنه راضٍ عن الأداء في السباقات الماضية للموسم، ويعتبر من المواسم المميزة له بفضل الدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لرياضة القدرة، إلى جانب دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي كان له الفضل في تأسيس وإعداد الكثير من الفرسان النخبة.

غانم الهاجري: مشاركة مميزة من مختلف الإسطبلات

أكد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، شهد مشاركة مميزة في فعاليات اليوم الأول المخصص للسيدات وفي اليوم الثاني المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم والمتابعة مما أثمر عنه ارتقاء هذه الرياضة إلى أعلى المستويات من عام إلى آخر والذي يترجمه التنافس القوي والمثير بين جميع الإسطبلات المشاركة، كما توجه بالشكر في الوقت نفسه إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على إقامة هذا المهرجان الكبير.

نجاح

وأضاف الهاجري إن موسم القدرة الحالي حقق نجاحات أفضل من العام الماضي من مختلف الجوانب منها التنظيمية بفضل تعاون جميع المدربين والفرسان ومختلف الأطراف في المنظومة، مما أثمر عنه التزام جميع المشاركين في السباقات باللوائح والأنظمة المنصوص بها في رياضة القدرة، مما يساهم في تطوير الرياضة نحو آفاق أرحب، مشيداً بارتفاع مستوى الوعي بين أهل رياضة القدرة بفضل العديد من العوامل منها الدورات التي تم تنظيمها للمدربين وغيرهم من الأطراف.

وأوضح الهاجري أن معطيات انطلاقة المهرجان تؤكد أن ختام الحدث في السباق الرئيسي سيكون حافلاً بالندية والإثارة، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، وفي ما تبقى من سباقات قبل إسدال الستار على نهاية الموسم المحلي، لافتاً إلى أن رياضة القدرة ستواصل حصد الإنجازات بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.