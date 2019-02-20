جبل علي يعلن جاهزيته لسباق «الوصل» الجمعة

المصدر: Ⅶ دبي - خالد المهيري Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أعلن مضمار جبل علي عن اكتمال كافة الاستعدادات للسباق التاسع للمضمار الأصفر، والذي سيحمل اسم «سباق الوصل»، ويقام يوم الجمعة المقبل، وسيكون مليئاً بالإثارة والقوة، إذ ستضم الأمسية بطولتين رئيسيتين وهما الشوط الرابع «جبل علي ستيكس» برعاية «شادويل»، والشوط السادس «جبل علي للسرعة» برعاية «ديرنزتاون».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم أمس في مضمار جبل علي، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وممثلي الشركات والمؤسسات الراعية، وهم يوسف أحمد الشامسي نائب الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، وعامر مكي رئيس المسؤولية الاجتماعية والرعاية والفعاليات في بنك دبي التجاري، وعبدالحليم برقاوي ممثل الشركة العربية الاسكندنافية «أسكانا»، وباسم زكريا مدير الصيدليات بمجموعة «الشعفار» للاستثمار، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل.

دعم مستمر

وأكد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، استمرار دعم إسطبلات «شادويل» وأذرعها لسباقات المضمار الأصفر، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، سواء لهذا الموسم والمواسم القادمة.

وأضاف ميرزا الصايغ، أن البطولتين الرئيسيتين اللتين سيستضيفهما المضمار يوم الجمعة المقبل، تستقطب أقوى الأسماء اللامعة والخيول الجيدة والتي ستتنافس في المضمار العائلي، وسنظفر كلنا ببطلين كبيرين سيكون لهما شأن كبير في السباقات المقبلة، سواء في المملكة المتحدة أو في المنطقة.

وعبر ميرزا الصايغ عن فخره واعتزازه برعاية «شادويل» وأذرعها لسباقات مضمار جبل علي. وأشاد ميرزا الصايغ بالدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام المقروءة والمرئية في نقل أحداث سباقات جبل علي للعالم أجمع.

الشراكة الاستراتيجية

ومن جانبه، تقدم المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي بالشكر الجزيل لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، على دعم سموه المستمر لسباقات المضمار الأصفر، إذ ستقوم إسطبلات سموه برعاية البطولتين الرئيسيتين لـ«سباق الوصل» وهما «جبل علي ستيكس» و«بطولة جبل علي للسرعة»، والتي تبلغ قيمة جوائزها 500 ألف درهم لكل بطولة.

كما تقدم المهندس شريف الحلواني بالشكر إلى ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والذي يؤدي دوره بصورة احترافية عالية لنقل فكر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، في دعم المضمار الأصفر خلال هذا الموسم وعلى مر المواسم السابقة المتعددة والتي دائماً تؤكد الشراكة الإستراتيجية بين المضمار العائلي وإسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وأضاف المهندس شريف الحلواني، إن إدارة مضمار جبل علي تقدر وتثمن الحضور الدائم والمتواصل معنا من هيئة الإمارات لسباق الخيل والذي ينعكس على تطوير جاهزية المضمار الأصفر لمختلف السباقات .

شكر للإعلام

كما تقدم المهندس شريف الحلواني بالشكر والتقدير للدعم الواسع من الإعلام المقروء سواء الصحف أو المجلات تلك التي تسهم بفعالية في نشر فنيات هذه الرياضة العريقة وتظهر الوجه الحضاري لإماراتنا الغالية، والشكر موصول أيضاً لقناة «دبي ريسينغ» على تغطيتها المميزة.

وتقدم المهندس شريف الحلواني بالشكر لجماهير المضمار العائلي الوفية والتي لم تتوانَ أبداً في الحضور إلى مضمارهم للاستمتاع بما نقدمه لهم راجين أن يستمتع جميع الحضور بالإثارة والمتعة المتوقعة في سباق يوم الجمعة المقبل .

جوائز قيمة

وأعلن المهندس شريف الحلواني عن استمرار المضمار الأصفر بالاشتراك مع الشركات المساندة للجماهير الحاضرة في تقديم 130 جائزة عينية ونقدية عن طريق السحب على الكوبونات التي توزع على كل القادمين للمضمار عند بوابات الدخول مجاناً، بالإضافة إلى الجوائز المالية الكبيرة المرصودة لكل سباق والمقدمة من مضمار جبل علي احتفاء بالحضور الجماهيري الدائم والذي يتميز به مضمارهم العائلي.

نخبة الخيول

أكد ياسر مبروك، ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، مشاركة نخبة الخيول في بطولتي «جبل علي ستيكس» و«جبل علي للسرعة». وأضاف قائلاً: «سباق الوصل التاسع بمضمار جبل علي يعد من أغنى سباقات الموسم، حيث تبلغ قيمة جائزة «جبل علي ستيكس» 500 ألف درهم، ومثلها جائزة «جبل علي للسرعة».

وأعلن مبروك عن مشاركة «منتصرات» حامل لقب «جبل علي ستيكس» الموسم الماضي، بالإضافة إلى الوصيف «جالس» وصاحب المركز الثالث «شمال نبراس» في الشوط الرابع الرئيسي لذات البطولة. وأضاف مبروك أن «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، سيشارك في بطولة «جبل علي للسرعة»، إذ إنه يحمل مركز الوصيف في ذات السباق الموسم الماضي. وأجاب مبروك عن سؤال حول سبب إقامة بطولتي جبل علي في يوم واحد، بأن السبب يعود لإتاحة الفرصة للخيول المشاركة في شوط السرعة لأخذ قسط من الراحة في حال دعوتها للمشاركة في أحد شوطي السرعة في أمسية كأس دبي العالمي.

الرعاة: فخورون بدعم السباق

أعلن رعاة «سباق الوصل» جاهزيتهم التامة للأمسية التاسعة لسباق مضمار جبل علي يوم الجمعة المقبل.

و عبّر يوسف أحمد الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، عن شكره و تقديره للقيادة الرشيدة لدورها الكبير في التطور والارتقاء لدولتنا الحبيبة في كافة المجالات، وهذا المقام الرياضي الخاص بالفروسية وسباقات مضمار جبل علي.

كما قدم الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي لدعم واهتمام سموه حتى تبوّأ المضمار العائلي مكانة مرموقة محلياً وخارجياً.

وتقدم يوسف الشامسي بالشكر إلى ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، لدورهما المؤثر في هذا المجال.

وأكد يوسف الشامسي أن بنك الإمارات دبي الوطني يفخر دوماً بالتواجد في سباقات مضمار جبل علي التي تعد من الفعاليات المهمة في موسم رياضة الفروسية بالدولة، والدليل على ذلك الاهتمام الجماهيري الكبير ومشاركة نخبة من الخيول المميزة التي تضفي كثيراً من الإثارة على السباقات.

مواصلة الرعاية

ومن جانبه، أعلن عامر محمد مكي، رئيس المسؤولية الاجتماعية والرعاية والفعاليات في بنك دبي التجاري، مواصلة رعاية البنك للسباقات في مضمار جبل علي والتي بدأت منذ سنوات عدة في خطوة ترسخ مكانة البنك كراعٍ رئيسي للأحداث والفعاليات الرياضية بشكل عام وأحداث الفروسية بشكل خاص.

وأضاف قائلاً خلال المؤتمر الصحفي: «إن رعاية بنك دبي التجاري لهذه السباقات نابعة من استراتيجية تتضمن أخذ دور حيوي وفعّال بمسيرة النمو والازدهار في البلاد في كافة المجالات، كما تتمشى مع التزام البنك الاجتماعي والحرص على خدمة المجتمع والنهوض بالمسؤوليات الاجتماعية تجاه الوطن في مختلف المجالات بدءاً بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية والاجتماعية وانتهاء بدعم الأنشطة الرياضية وخاصة الفروسية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتراث المنطقة وتشكل جزءاً أساسياً من الحياة والثقافة الإماراتية.

وأشاد مكي بالتطور الكبير الذي شهدته سباقات الخيل في الدولة بالوصول إلى العالمية وتحقيق نجاحات كبيرة لقيت إشادة واسعة على كافة الأصعدة، حيث أصبح اسم الإمارات عالياً وخفاقاً في جميع المحافل والسباقات المحلية والعالمية.

ووجه مكي الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار الأصفر، لجهود واهتمام سموه بتطوير رياضة الفروسية بالدولة، حيث يقف مضمار جبل علي شامخاً وشاهداً على الدور الكبير الذي يلعبه سموه في سبيل رقيّ وتطوير سباقات الخيل.

كما وجّه الشكر إلى اللجنة المنظمة على إتاحة الفرصة للبنك برعاية سباقات هذا الموسم بالمضمار العائلي.

حرص كبير

ومن جانبه تحدث عبدالحليم برقاوي، ممثل الشركة العربية الاسكندنافية «أسكانا»، مؤكداً استمرارهم في رعاية سباقات المضمار الأصفر بتوجيهات الشيخ بطي بن مكتوم آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة، وأحمد الكاظم نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، إذ إن رعايتهم تعد واجباً وطنياً لتطوير رياضة الخيل والفروسية.

ومن جانبه أكد باسم زكريا، مدير الصيدليات بمجموعة «الشعفار» للاستثمار، حرص الشركة على التواجد في المضمار الأصفر، مشيداً بالتطور الكبير لمضمار جبل علي برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وإدارة المضمار.

وأضاف قائلاً: «إننا نحرص من خلال مضمار جبل علي على تطوير رياضة الخيل والحفاظ على موروث الآباء والأجداد من خلال هذه الرياضة».