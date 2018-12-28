محمد بن راشد يشهد انطلاقة سباق السيدات بمهرجان القـدرة

المصدر: دبي – خالد المهيري – علي الظاهري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، سباق السيدات لمسافة 119 كم برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، ضمن اليوم الأول لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

والذي أقيم يوم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

كما شهد السباق، سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وعدد من الجماهير المحبة لسباقات القدرة.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، على هامش السباق، فرسان المستقبل من الطلاب المشاركين في الملتقى الشتوي، والذي نظمته إدارة الخيالة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي.

آمي البطلة

وأحرزت الفارسة آمي لويس لقب السباق عقب تصدرها المرحلة الرابعة والأخيرة من السباق «اللون الأبيض» لمسافة 18 كم، على صهوة «توم جونز تي إي» لإسطبلات «F3» مسجلة زمناً قدره 4.11.47 ساعات.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة سيسيليا جارسيا على صهوة «توفكا لا ماجوري» لإسطبلات «F3» مسجلة زمناً قدره 4.11.47 ساعات.

وحلت في المركز الثالث، مارتينا سبيلينزون على صهوة «كاردينال آر» لإسطبلات «أم 7» مسجلة زمناً قدره 4.12.48 ساعات، تلتها في المركز الرابع، الفارسة آية عبد الله رضا على صهوة «ويترو أكس» لإسطبلات «F3» مسجلة زمناً قدره 4.13.21 ساعات.

وجاءت الفارسة مالاين كالفو في المركز الخامس على صهوة «كازون تايجر» لإسطبلات «آم 7» مسجلة زمناً قدره 4.19.20 ساعات.

سيسيليا تتصدر الأولى

وتصدرت الفارسة سيسيليا جارسيا المرحلة الأولى من السباق «اللون الأصفر» لمسافة 40 كم، على صهوة «توفكا لا ماجوري» لإسطبلات «F3» مسجلة زمناً قدره 1.26.53 ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة هند إسماعيل محمد الملا على صهوة «بن خلدون» لإسطبلات «دبوي» مسجلة زمناً قدره 1.27.27 ساعة، تلتها في المركز الثالث الفارسة آية عبد الله رضا على صهوة «ويترو أكس» لإسطبلات «F3» مسجلة زمناً قدره 1.28.01 ساعة.

وتواصل زعامة الثانية

وواصلت الفارسة سيسيليا جارسيا صدارة المرحلة الثانية من السباق «اللون الأحمر» لمسافة 35 كم، على صهوة «توفكا لا ماجوري» لإسطبلات «F3» مسجلة زمناً قدره 2.42.20 ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة كاتالينا باستونس على صهوة «بينيلوب ديل ما» لإسطبلات «جميرا» مسجلة زمناً قدره 2.42.46 ساعة، تلتها في المركز الثالث الفارسة مارتينا سبيلينزون على صهوة «كاردينال آر» لإسطبلات «أم 7» مسجلة زمناً قدره 2.42.57 ساعة.

وتتصدر الثالثة

كما واصلت الفارسة سيسيليا جارسيا صدارة المرحلة الثالثة من السباق «اللون الأزرق» لمسافة 26 كم، على صهوة «توفكا لا ماجوري» لإسطبلات «F3» مسجلة زمناً قدره 3.40.30 ساعات، تلتها في المركز الثاني آية عبد الله رضا على صهوة «ويترو أكس» لإسطبلات «F3» مسجلة زمناً قدره 3.40.44 ساعات.

وجاءت في المركز الثالث الفارسة آمي لويس على صهوة «توم جونز تي إي» لإسطبلات «F3» مسجلة زمناً قدره 3.41.13 ساعات.

تتويج

في ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وموريس عزيزي رئيس مجلس إدارة مجموعة «عزيزي للتطوير العقاري»، بتتويج أبطال السباق، إذ تسلمت البطلة آيمي لويس كأس المركز الأول، وسيسيليا جارسيا كأس المركز الثاني، ومارتينا سبيلينزون كأس المركز الثالث.

كما تم خلال التتويج تكريم 30 طالباً من منتسبي الملتقى الشتوي الذي أقيم بتنظيم إدارة الخيالة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي.

سباق اليوم

تتواصل الإثارة في المحطة الثانية من المهرجان الكبير اليوم، بانطلاق سباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 119 كم في الساعة السابعة صباحاً اليوم، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وتنتظر الفائزين في سباق اليوم جوائز عينية ومالية مماثلة لسباق السيدات الذي أقيم يوم، حيث سيحصل الفائزون العشرة الأوائل على جوائز عينية، عبارة عن سيارات، كما سينال أصحاب المراكز من الحادي عشر وحتى المركز السبعين، على جوائز نقدية قيمة.

وينقسم السباق إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة. والمرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 26 كم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 18 كم «اللون الأبيض».

شروط ومعايير

وخضعت الخيول المشاركة للفحص البيطري، أمس، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمعايير الخاصة بالسباق، التي تلزم المتسابقين بألا يقل عمر الخيول عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات القلب 64 نبضة في الدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارس 50 كلغم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ساعة.

البطلة آمي لويس: فخورة باللقب

أعربت الإيرلندية آمي لويس بطلة السباق، عن سعادتها الكبيرة بإحراز اللقب الثاني لها هذا الموسم في مدينة دبي الدولية للقدرة، وقالت لويس إنها لم تتوقع الفوز بسيناريو الصراع المثير على اللقب عند خط النهاية.

مشيدة بإدارة وفريق عمل إسطبلات «F3»، الذي كان لهم الفضل في اعتلاء منصة التتويج، بدءاً من خط الانطلاقة وحتى النهاية، مشيرة إلى السباق شهد منافسة قوية بين مختلف الفارسات، خاصة في ظل أسماء خيول قوية من الإسطبلات الأخرى.

مسيرة وإنجازات

وقالت لويس إنها تشعر بسعادة كبيرة، بعد تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيد الشخصي في رياضة القدرة والتحمل منذ بداية مشوارها قبل نحو 8 سنوات، حيث بدأت مسيرتها في الفروسية عبر رياضة القفز على الحواجز، معربة عن أملها في إحراز المزيد من الألقاب والنتائج المميزة في الفترة المقبلة.

سرعات عالية

من جهتها، قالت الأوروغوانية سيسيليا غارسيا وصيفة السباق، إن السباق لم يكن سهلاً، خاصة أنه يعتبر التحدي الأول للسيدات لمسافة 119 كم، حيث شهد السباق معدل سرعات عالية، ما عزز من قوة المنافسة بين المشاركات.

وأشادت غارسيا بأداء الجواد «توفكا لا ماجوري»، الذي أثبت قدراته وإمكاناته العالية طوال مجريات السباق، مشيرة إلى أن المرحلة الرابعة الأخيرة، تعتبر الأصعب بالنسبة إليها، بسبب ازدياد السرعات خاصة في الصدارة.

وأكدت الوصيفة أنها راضية عن الأداء والنتيجة في السباق، إذ تتطلع إلى مزيد من النتائج الإيجابية مستقبلاً، مع فريق العمل المميز في إسطبلات «F3».

حمدان بن محمد: كأس فارس العرب ستشهد منافسة قوية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن التركيز واختيار خيول محددة، وراء تألق إسطبلات «F3» هذا الموسم، مهنئاً سموه جميع الفائزين والمشاركين من الإسطبلات الأخرى.

وكشف سموه عن أبرز الأسماء التي ستشارك في كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، لمسافة 160 كم، وقال إن الحصانين «سلاجر» و«رحال» سيشاركان، إلى جانب مجموعة أخرى من الخيول، مضيفاً أن خيول إسطبلات «F3»، ستنافس في السباق الرئيس، الذي سيشهد منافسة قوية، في ظل مشاركة العديد من الأبطال، مؤكداً سموه أن إسطبلات «إم.آر.إم»، وإسطبل «إم 7» وإسطبل «F3»، سيكون لها حضور قوي في مسك ختام المهرجان.

وعن مستوى الجواد «توم جونز» بطل السباق، قال سموه إن المشاركة المكثفة في موسم السباقات الأوروبية، أثّر في الحصان، ما تتطلب حصوله على فترة من الراحة بعد مجيئه إلى الدولة، وستتحدد في الأيام المقبلة وجهة الجواد البطل، مشيراً سموه إلى أن تغيير مسافة السباق إلى 119 كم، بدلاً من 100 كم، خطوة ساهمت في سحب بعض الخيول التي لم تناسبها المسافة الجديدة، لعل أبرزها الفرس «عطوفة».

وعن المفاضلة بين الجواد «هيثرو» والفرس الوصيفة «توفكا»، قال سموه إن الحصان «هيثرو» يعاني من عدم المشاركة في الفترة الماضية، ما أثر سلباً فيه في المرحلة الأخيرة من السباق، إلا أنه سيكون جاهزاً بعد أن أنهى مشاركته أمس في تحدي السيدات.

وعن المقارنة بين الفرس «رغد» و«عطوفة»، قال سموه إن الفرس «رغد» تمتلك سجلاً حافلاً، ولديها القدرة على حسم الصراع في المرحلة الأخيرة من السباق، وتوجد فرس أخرى ستكون مرشحة لخوض منافسات الأفراس، رغم عدم جاهزيتها الكاملة.

غانم الهاجري: المهرجان شمل جميع الفئات

أكد الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة شمل جميع فئات المجتمع.

حيث أعطى سباق أمس فرصة أكبر للمنافسة أمام السيدات رغم أن الرياضة تعتبر مشتركة بين الجنسين إلى جانب الفئات الأخرى التي تشتمل عليها سباقات المهرجان، مضيفاً أن تطور رياضة الفروسية بصورة عامة ورياضة القدرة والتحمّل على وجه الخصوص، تعتبر علامة فارقة وبارزة في الدولة.

وتوجَّه الهاجري بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير لرياضة الآباء والأجداد.

حيث يترجم حضور ومتابعة سموه للسباق، مدى الاهتمام الكبير لهذه الرياضة العريقة ما كان له الأثر البالغ في تعزيز مستوى الرياضة عالمياً واستمرارها وتطورها على نحو أفضل إلى الأمام لاسيما في ظل رصد الجوائز السخية التي لا نراها في أي دولة من دول العالم.

وأضاف أن حضور فارس العرب يعتبر أكبر دافع للفرسان والفارسات المشاركين في مختلف السباقات، مشيداً بانطلاقة المهرجان عبر سباق السيدات سواء على مستوى التنظيم أو المستوى الفني العالي.

وقال: إن الالتزام باللوائح والقوانين يساعد على الاستمرار في تطور بطولات القدرة في الدولة، حيث تتجه أنظار العالم باستمرار نحو الإمارات نظراً لحجم المشاركة المرتفع والمنافسة القوية التي تميز السباقات داخل الدولة، ما يضع الجميع أمام مسؤولية لتظل الإمارات نموذجاً وقدوة لجميع دول العالم.

وأثنى على التعاون المثمر والتنسيق الكبير بين جميع اللجان واتحاد الفروسية إلى جانب المدربين والفرسان وجميع الأطراف الأخرى، ما ينعكس إيجاباً على السباقات.

واختتم الهاجري بقوله إن اتحاد الإمارات للفروسية يحرص على التواجد في قلب الحدث لمتابعة العديد من المهام مثل التأكد من صحة مشاركة الخيول والفرسان التي اجتازت مرحلة التأهيل وغيرها من الأمور الأخرى، مثمناً دور اللجنة المنظمة في إظهار الحدث بمستوى مميز.

محمد العضب: سباق السيدات ناجح بكل المـقاييس

أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن سباق السيدات لمسافة 119 كم، ضمن اليوم الأول لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة كان ناجحاً بكل المقاييس.

وأضاف العضب، أن سباق أمس مثّل الضربة الأولى لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والذي ينتظره كل محبي سباقات القدرة في العالم سنوياً، والذي يحمل اسماً كبيراً في عالم الفروسية وهو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقال العضب، إن السباق شهد مشاركة أكثر من 170 خيلاً، وشهد منافسة كبيرة، الهدف منها إعطاء فرصة كاملة للعنصر النسائي أن يشارك في السباق، ويأخذ فرصته، وهو توجه الدولة وقيادتنا الرشيدة في الإعلاء من مكانة المرأة وإفساح المجال لها في جميع المنافسات الرياضية وخاصة الفروسية والقدرة.

وعن سباق اليوم والمخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، أكد العضب أن الهدف منها هو تقديم الدعم للإسطبلات الخاصة، وتم تسجيل أكثر من 450 خيلاً لسباق اليوم.

كما تحدث العضب عن حضور طلاب الملتقى الشتوي، والذي أقيم بتنظيم من إدارة الخيالة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي قائلاً «القيادة العامة لشرطة دبي دأبت سنوياً بتنظيم نشاطات تتعلق بإشغال وقت فراغ الطلاب خلال الإجازات، حيث قامت إدارة الخيالة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بتنظيم هذا البرنامج، إذ حصل المنتسبون فيه والبالغ عددهم 30 طالباً على دورات مكثفة في ركوب الخيل، إضافة إلى عدد من المحاضرات التربوية والاجتماعية».