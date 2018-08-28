«أفونموث» بطل سادسة جولات كأس رئيس الدولة

المصدر: موسكو - البيان الرياضي

سطر كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بمحطته السادسة، ملحمة إماراتية مبهرة، في العاصمة الروسية موسكو، التي استضافت الحدث للمرة الأولى بتاريخه أول من أمس، وذلك بمضمار سنترال هيبودروم الرملي، الذي شهد شموخ علم الإمارات، وحضور إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أعرق المضامير الروسية، ونجح الجواد «أفونموث» لمالكه مردوخوفيتش إدوارد، والمنحدر من سلالة الفحل كمبريدج والفرس انستاسيا، بالتتويج بسباق الكأس الغالية، الذي أقيم لمسافة 1800 م «غروب 1»، وسط مشاركة 13 خيلاً من نخبة الخيول العربية في روسيا، وكان مخصصاً للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغ مجموع جوائزه 50 ألف يورو.

حضور

وشهد السباق حضوراً دبلوماسياً مميزاً ورفيع المستوى، ومتابعة جماهيرية كبيرة، واهتماماً إعلامياً غير مسبوق، واحتفت إدارة المضمار، بوفد اللجنة المنظمة عبر مجموعة من الفعاليات المصاحبة، والتي عكست حرص الجانب الروسي، على تقديم مقومات التميز والإبهار التنظيمي تقديراً لمكانة الكأس الغالية المرموقة في المضامير العالمية، كما شهدت المحطة الروسية، استمرارية النجاحات المبهرة للسباقات في المضامير الأوروبية، في ظل الجهود الدؤوبة، التي قامت بها اللجنة المنظمة، بالتعاون المشترك مع سفارة الدولة في روسيا الاتحادية، التي قامت بدعوة أعضاء السلك الدبلوماسي، للدول الصديقة العربية والأجنبية.

مكانة

وحظيت الكأس الغالية بإشادات روسية وأصداء دبلوماسية واسعة، تقديراً لمكانة الدولة والحدث الذي يقام برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالتزامن مع عام زايد ودعماً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل وترسيخ مكانته العريقة وأصالته في كل المضامير العربية والعالمية.

وذلك تحت إشراف مباشر من اللجنة المنظمة لسلسلة السباقات برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات.

جدارة

وانطلق السباق قوياً ومثيراً، بطموحات الفوز التاريخي، بسباق الكأس الغالية الذي يقام للمرة الأولى في روسيا، وكان واضحاً منذ البداية، الرغبة القوية للجواد «افونموث» و«بانسر فوست»، باعتبارهما من أفضل الخيول وأصحاب انتصارات كبيرة سابقة، وعروضهما القوية في السباقات الروسية لعام 2018، واستطاع «أفونموث» فرض سيطرته المطلقة على مجريات السباق الذي شهد في آخر 800 م، إثارة كبيرة وتنافساً محتدماً من قبل القادمين من الخلف، أمثال «بانسر فوست» و«هاراكان»، بيد أن قوة «افونموث» وبراعة الفارس البير ديف، حسمت نتيجة السباق بزمن 2:08:5 دقيقة، ليحصد الفوز السادس في سباقات الخيل العربي، التي تقام في روسيا لعام 2018 حتى الآن، وذلك بفارق طولين عن الثاني «بانسير فوست»، وأربعة أطوال عن الثالث «هاراكان».

تتويج

وفي ختام السباق، دعا فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على السباقات كلاً من: المستشار علي الحوسني نائب رئيس البعثة الإماراتية في روسيا الاتحادية، وعبدالعزيز العدواني سفير دولة الكويت وأحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لتتويج البطل، وبحضور سعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، ونيكولاي إيسابوف المدير العام لمضمار سنترال موسكو هيبودروم.

حيث قدم الحضور الكأس للمالك مردوخوفيتش إدوارد والمدرب داروف والفارس البير ديف، وسط أجواء رائعة وتصفيق الجماهير الغفيرة، كما قدم فيصل الرحماني وسعيد المهيري، درع الكأس الغالية لنائب رئيس بعثة الإمارات في روسيا، تقديراً للدور البارز الذي قامت به سفارة الدولة في تهيئة وتحضير كل متطلبات النجاح لسباق المحطة الروسية الأول من نوعه.

إيسابوف: شكراً للإمارات على السباق التاريخي

تقدم نيكولاي إيسابوف المدير العام لمضمار سنترال موسكو هيبودروم بالشكر والتقدير لدولة الإمارات لإقامتها سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية في المضمار، مبيناً أن السباق كان رائعاً ومميزاً من كل الجوانب في ظل التفاعل الجماهيري الكبير والمشاركة القوية لنخبة الخيل العربي الأصيل، معرباً عن تطلعاته بتنظيم السباق المقبل بحلة مختلفة .

وأفاد أن السباق يسهم بتوفير الكثير من فرص إعلاء وتطوير مسيرة الخيل العربي الأصيل ويقدم لملاك ومربي الخيل في روسيا فرصاً عظيمة ومساحات كبيرة للإنتاج والمشاركة والتفاعل، مشيداً بالنجاح الباهر، الذي سجله السباق بنسخته رقم 25، ما يؤكد ريادة سلسلة الكأس والأصداء الكبيرة التي تحققها بكل المحطات، منوهاً بأن تنظيم السباق في روسيا يعكس أيضاً علاقات الصداقة المميزة .

العدواني: تشرفت بحضور الحدث الغالي والمميز

قال عبدالعزيز العدواني سفير دولة الكويت في روسيا، بأنه تشرف بالدعوة وحضور السباق المميز والغالي، مؤكداً أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في دعم سباقات الخيل العربي بكافة مضامير العالم، معبراً عن سعادته بالمشاركة والتواجد في هذا الحدث الذي نتمنى له كل النجاح في مسيرته، موضحاً أن مشاهدة علم الإمارات عالياً في المضمار الروسي العريق يمثل فخراً كبيراً بالنسبة لنا، مبيناً أن الحدث جاء ليكمل المسيرة التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وبدوره قال احمد الساعاتي سفير مملكة البحرين في روسيا: إن تنظيم سلسلة سباقات باسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ترجمة لنهج زايد في عام زايد المؤسس الذي قدم الكثير للعالم، تعتبر خطوة موفقة، ودولة الإمارات معروفة في روسيا ولها مكانتها الكبيرة.

الحوسني: مناسبة غالية ترسخ رسالة الدولة السامية

تقدم المستشار علي الحوسني نائب رئيس بعثة الإمارات في روسيا الاتحادية، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للدعم السخي والرعاية المستمرة والاهتمام الكبير بسباقات الخيل العربي الأصيل.

وأكد أن الكأس الغالية التي تقام بالتزامن مع عام زايد الخير تمثل لنا مفخرة كبيرة لمكانتها الكبيرة وتنظيمها في أعرق المضامير الروسية، يعد مكسباً مهماً وإضافياً لرصيد إنجازات سباقات الخيل العربي في العالم، مبيناً أن مثل هذه المناسبات ترسخ رسالة الإمارات السامية وتعرف الشعب الروسي بتاريخ وثقافة وتراث الإمارات الأصيل.

أهداف

وقال الحوسني: مثل هذه المناسبات لها أهداف عدة في مقدمتها إعلاء الخيل العربي الأصيل، مؤكداً أن السباق حقق نجاحات كبيرة وعكس صورة مثالية ونموذجية عن اهتمام الإمارات بالخيول والسعي لإعلاء شأنها في كل المضامير العالمية، وذكر أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة حظي بأهمية كبيرة في روسيا الاتحادية على صعيد الحضور الجماهيري والدبلوماسي والاهتمام الإعلامي في ظل التنظيم المميز الذي ظهر به الحدث، مبيناً أن هذه النجاحات عكست مكانة العلاقات الثنائية المميزة، التي تجمع الإمارات بروسيا الاتحادية.

مشيراً إلى أن الحضور الجماهيري المميز والتواجد الكبير لأعضاء السلك الدبلوماسي للدول الشقيقة خير دليل على مكانة الإمارات وحرصها الكبير على تبني إعلاء شأن الخيل العربي الأصيل المرتبط والمتجذر بتاريخنا وتراثنا العريق، متمنياً استمرارية تنظيم الحدث في روسيا للأعوام المقبلة لما شاهدناه من نجاح كبير ولافت في سباق المحطة السادسة للكأس الغالية التي تقام للمرة الأولى بتاريخها في روسيا.

الرحماني: فخورون بحجم مكتسبات سباق روسيا

توجه فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بالتهنئة والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة النجاحات المبهرة التي سجلتها المحطة الروسية السادسة، مشيداً بدعم وتوجيهات سموه الدائمة، التي قادت لتجربة زيادة المحطات وإضافة المحطة الروسية للمرة الأولى لأجندة سباقات عام 2018، وأعرب الرحماني عن فخره بحجم وقيمة المكتسبات التنظيمية والفنية والترويجية والإعلامية للسباق الذي أقيم للمرة الأولى بتاريخه في مضمار هيبودروم الروسي، الذي تأسس عام 1834، مؤكداً أن الأمر يعني القيمة التاريخية للكأس الغالية التي تقام في أعرق المضامير العالمية، بما يواكب المكانة المرموقة لمسيرتها الممتدة على مدار 25 عاماً.

إبهار

وقال الرحماني: سباق المحطة الروسية أباح بكل أسراره وقدم لنا صورة من صور ومشاهد الإبهار والتميز للسباق من كل جوانبه، بما يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات وروسيا وانعكاسها الكبير على نتيجة الحدث، وتابع: إن التنافس المثير بين «أفونموث» و«بانسير فوست»، يعكس قوة السباق من الناحية الفنية ويؤكد من جديد مشاركة نخبة الخيول العربية في المضامير الأوروبية، كما أن الحضور الجماهيري الكبير والاهتمام الإعلامي الروسي والحضور الدبلوماسي المميز أكد مكانة دولة الإمارات وانفتاحها بسلام ومحبة تجاه شعوب العالم، وأشاد الرحماني بالدور الرائع الذي قدمته سفارة الإمارات في روسيا واهتمامها الكبير بوفد اللجنة المنظمة في كل المجالات، مقدماً الشكر لكل أعضاء السلك الدبلوماسي الشقيق لحضورهم ومشاركتهم في سباق المحطة الروسية .

فخر

عبر الفارس الروسي البير ديف عن سروره الكبير باقتناص أول لقب للكأس الغالية التي تقام في موسكو، مؤكداً أن السباق كان مثيراً ومميزاً وشهد تنافساً كبيراً، مبيناً أن الفوز يؤكد قوة افونموث هذا الموسم بعد فوزه السادس بسباقات الخيول العربية التي تقام في موسكو، الأمر الذي يدل على الطموحات الكبيرة للفوز بكل السباقات.