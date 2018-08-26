اليبهوني: المحطة الروسية إضافة تاريخية للحدث

المصدر: موسكو - البيان الرياضي

أعرب مطر سهيل اليبهوني، عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة لسباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، عن فخره واعتزازه بتنظيم المحطة السادسة والتي تعتبر من المحطات الجديدة في مضمار هيبودروم موسكو التاريخي في روسيا، مؤكداً أن المحطة الروسية تمثل علامة فارقة وإضافة نوعية وتاريخية لمكانة وقيمة الكأس الغالية، التي تحتفي بيوبيلها الفضي في عام زايد المؤسس وصاحب الدور الريادي وراء إطلاق هذه السلسلة الرائدة، لدعم وإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل في العالم.

مطر اليبهوني

علاقات

وذكر اليبهوني أن الإمارات تتمتع بشراكات استراتيجية، وعلاقات تاريخية وطيدة مع الشقيقة روسيا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مبيناً أن تنظيم المحطة السادسة في موسكو ثمرة العلاقات الثنائية المميزة والروابط المتينة التي تجمع البلدين.

وتابع اليبهوني قائلاً: إن الوصول للمحطة السادسة من أصل 10 محطات حتى الآن، تمثل إنجازاً مهماً لمسيرة النجاحات المتواصلة للكأس الغالية، التي استطاعت باسمها الغالي وقيمتها التاريخية وصيتها المرموق، أن تحقق تفاعلاً ومكاسب كبيرة في كافة المضامير العربية والأوروبية والعالمية.

أهداف

وأضاف أن تنظيم السباقات في 10 دول يمثل أهمية كبيرة، ويجسد مكانة الكأس وأهدافها السامية، باعتبارها منصة تنطلق من الإمارات لرعاية الخيل العربي الأصيل، والحفاظ على مسيرته من خلال بوابة السباقات والجوائز الثمينة المرصودة في كل محطة، بما يقود لتحقيق تفاعل جميع الإسطبلات ومزارع الإنتاج العالمية بتربية ورعاية الخيل العربي وسلالته.

واختتم اليبهوني تصريحاته بالقول: إن الاهتمام الواسع من جانب ملاك ومربي الخيل والإعلام الروسي بالسباق، دلالة كبيرة على مكانته وسمعته التاريخية، متقدماً بالشكر لسفارة الدولة في روسيا ودورها الكبير وتعاونها المميز في تسهيل وتقديم كافة المقومات لنجاح الحدث.

خطط

ومن جهته أكد فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، المشرف العام على سلسلة السباقات، أن الخطط المستمرة والبرامج المتواصلة لرفد سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أثمرت عن الكثير من السباقات المهمة ذات الحضور القوي في مشهد سباقات الخيل العالمية على مدار السنوات الثلاث الماضية وصولاً لعام 2018، مبيناً أن تنظيم سباق الكأس الغالية في احتفالية اليوبيل الفضي بعام زايد للمرة الأولى في روسيا، وبمضمار سنترال موسكو هيبودروم العريق يشكل امتداداً مهماً وداعماً لخطط توسع مكانة الكأس الغالية ونشر رسالتها السامية وأهدافها الأصيلة.

فيصل الرحماني

رسالة

وأفاد الرحماني أن الكأس الغالية، تحمل رسالة محبة وسلام وتقارب بين شعوب العالم تستمدها من نهج الإمارات الراسخ والثابت تجاه مختلف المجالات والقضايا، وانفتاحها الدائم بتسامح وتعاون وشراكة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، موضحاً أن العلاقات المميزة التي تجمعنا مع الصديقة روسيا تحقق تقدماً ونجاحاً كبيراً في كافة الاتجاهات والمجالات ومن بينها تنظيم المحطة السادسة للكأس الغالية.

إضافة

وأضاف الرحماني: كافة الجوانب المحيطة بالسباق من تحضيرات، ومشاركة مميزة من نخبة الخيول العربية الأصيلة، والتعاون المشترك مع الهيئة العليا لسباقات الخيل في روسيا والدور المميز لسفارة الدولة، تقودنا لحدث كبير ومحطة تنافسية مثيرة، الأمر الذي سيشكل حتماً إضافة وانعطافه مهمة في مسيرة سباقاتنا لعام 2018.

وتابع الرحماني: تتميز روسيا بإسطبلات ومزارع إنتاج للخيول بأعلى مستوى بجانب تنظيمها المتواصل لأشهر سباقات الخيل العالمية، وهو الأمر الذي قادنا للتواجد بقوة في روسيا ودعم خطط توسع نشر رسالة الكأس الغالية في دولة عريقة ذات تاريخ حافل بمسيرة رعاية الخيل العربي الأصيل.

إضافات

أوضح فيصل الرحماني أن التواجد في أشهر المضامير العالمية، يترجم خططنا المستمرة لتحقيق الإضافات المهمة في أجندة سباقات كل عام.