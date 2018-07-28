حمدان بن راشد.. إنجازات في عالم الخيول

المصدر: لندن - خالد المهيري

ارتبط اسم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، بسباقات الخيول المحلية والعالمية، خاصة الإنجازات التي حققها سموه والتي تركت بصمة واضحة في مضامير العالم، بالإضافة إلى السباقات والمبادرات التي تحظى بدعم سموه، خاصة سباقات الخيول العربية الأصيلة.

وظل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، يقدم الكثير للفروسية والخيول، وتعود بداية رحلته معها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما أسس سموه سلسلة من المزارع النموذجية والإسطبلات العالمية لتربية الخيول في عدد من البلدان المشهورة بصناعة الفروسية وتربية الخيل وسباقاتها، وكانت البداية بشراء إسطبلات شادويل ستيت في المملكة المتحدة، ثم ديرنزتاون في إيرلندا، ثم مزرعة شادويل فارم بولاية كنتاكي في أميركا.

دعم السباقات

وتعد هذه الإسطبلات والمزارع من أكبر الداعمين لسباقات الخيل في دولة الإمارات، فقد حققت شهرة واسعة في مجال إنتاج الخيول الأبطال، وتحقيق نتائج قياسية في فترة زمنية قصيرة، مما جعلها من أفضل الإسطبلات العالمية إنتاجاً للخيول الأبطال.

وآلت ملكية شادويل ستيت «المملكة المتحدة» إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عام 1984، بعد أن كانت عبارة عن إسطبلين لرعاية الخيول، الأول «ملتون بادوكسي» والثاني إسطبل «سنير هيل» فتم تحديثهما، وخصص الأول ليكون لحضانة أفراس الإنتاج، بينما تم تحويل الثاني ليكون مقراً لتأهيل الخيول بأحدث الوسائل في هذا المجال.

من مشاركات سابقة لخيول حمدان بن راشد | البيان

مركز عالمي

وتقع مزرعة ديرنزتاون قرب العاصمة الأيرلندية دبلن، وقد آلت ملكيتها إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في بداية الثمانينيات، وكانت في البداية مزرعة مساحتها 375 فداناً في مقاطعة كيلدير، لكنها توسعت منذ ذلك الحين لتصبح مركز استيلاد وتربية عالمي الشهرة، يمتد على مساحة تزيد على 2000 فدان، ويتألف المركز حالياً من إحدى عشرة مزرعة حظيت بتصميم دقيق وغابة محددة من بنائها وفقاً لأرقى المعايير.

وتقع شادويل فارم في ولاية كنتاكي الأميركية، وآلت ملكيتها إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في عام 1984، وبنيت المزرعة التي تخصصت في رعاية الخيول المهجنة، على تربة غنية لتصبح خلال فترة وجيزة ذات سمعة عالمية، وارتبطت شادويل فارم بخيول ذات شهرة عالمية خلال 25 عاماً.

دور مهم

ولعب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كأكبر مالك ومنتج للخيول العربية، دوراً رئيسياً في امتلاك المواطنين أجود السلالات، وتشجيع مشاركتهم في مختلف السباقات، مما يؤكد سخاءه وعطاءه غير المحدود من أجل الارتقاء وتطوير سباقات الخيل.

ويُحسب لسموه دعم وتطوير صناعة تربية الخيل، وإعلاء شأن الجواد العربي، فقد ساهم في تطور وازدهار سباقات الخيول العربية الأصيلة في مختلف أنحاء القارة الأوروبية وساواها مع سباقات «الثوروبريد»، بعد أن كانت قيادة الخيول العربية ممنوعة على الفرسان المحترفين في السباقات، فأصبحت أقوى سباقات الخيول العربية تقام الآن في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، نظراً للاهتمام المتزايد بها من الإمارات، والشعبية الكبيرة التي لاقتها منافساتها.

تحول كبير

وحرص سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على تعزيز دور الجواد العربي، وأحدث تحولاً كبيراً في طبيعة السباقات العربية بالقارة الأوروبية، حيث يرعى سلسلة من السباقات المرموقة التي صارت من أبرز السباقات في تلك البلدان، وهذا ما دعا الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية إلى تتويج سموه بجائزة أفضل مالك ومربٍ للخيول العربية على مستوى العالم، ولا يزال سموه يدعم السباقات ويدفع إليها بأفضل ما لديه من خيول أصيلة بغية الارتقاء بمستواها الفني.

خبرة ودراية

يمتلك سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خبرة ودراية واسعة بأنساب الخيل وسلالاتها وسباقاتها، ويعد أول مالك خيل عربي ينال الفوز ببطولة الديربي الإنجليزي ولمرات متعددة منذ عام 1989، وسموه أول مالك عربي يفوز بالبريدرز كب كلاسيك الأميركي، وفاز بكأس دبي العالمي مرتين، وملبورن كب مرتين، إضافة إلى الألفي جينيز الفرنسي، علاوة على فوز سموه في سلسلة من الانتصارات المتتالية في سباقات الفئة الأولى (غروب ون) في كل من أوروبا وأميركا وأستراليا والإمارات، كما أن توزع إسطبلات ومزارع سموه في القارات الخمس يؤكد بعد نظره ودوره في نشر رياضة الخيول العربية الأصيلة في بقاع الكرة الأرضية وعلى مدار فصول السنة.

أشهر جائزة

وتعد جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لسباقات الخيول العربية الأصيلة، من أشهر الجوائز على الساحة العالمية حيث تنظم الجائزة سباقات مميزة للخيول العربية في كل من إيطاليا، هولندا، فرنسا، قبل أن تبلغ قمتها بسباق دبي الدولي بمضمار نيوبري في المملكة المتحدة، كما دخلت سباقات الجائزة للساحة الأميركية، حيث نظمت يوماً حافلاً للسباقات العربية بمضمار دالاس في تكساس. ويولي سموه، وهو البطل المتوج لملاك الخيول العربية الأصيلة في الإمارات وبريطانيا عن عام 2015، هذه الجائزة اهتماماً كبيراً ويوفر لها كل دعم ومساندة، ويحرص سموه أن يكون للجائزة دورها في تطوير سباقات الخيل العربية ونشر سباقاتها عالمياً، ووجه سموه بالتوسع الجغرافي والدخول إلى ميادين وبلدان جديدة لم تدخلها من قبل.

انتصارات

يمتلك سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، سجلاً حافلاً على صعيد الانتصارات في أرقى مضامير السباق العالمية، ونالت خيول سموه ألقاباً في مختلف السباقات البريطانية والأيرلندية والفرنسية والأميركية.

«شادويل» تحتفل بمرور 35 عاماً على تأسيسها

تحتفل إسطبلات ومزارع شادويل العالمية العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، في هذا العام بذكرى مرور 35 عاماً على تأسيسها، في تأكيد قاطع على رسوخ قدم هذه المزرعة الرائدة في عالم إنتاج وتربية الخيول. وقد تعهدها سموه بالرعاية والاهتمام والدعم والتخطيط السليم حتى شقت طريقها بحنكة واقتدار ومهنية عالية، لتتبوأ أرفع الدرجات في صناعة الخيل العالمية.

مدخل مزرعة شادويل | البيان

تجربة ناجحة

وتعتبر شادويل إحدى أنجح التجارب في عالم الخيل قياساً بالنجاحات الكبرى التي حققتها خلال فترة وجيزة من عمر الزمن مقارنة بالمزارع المشابهة، التي لم تحقق نصف ما حققته شادويل من إنجازات، وعلى رأسها جائزة أفضل مزرعة لتربية الخيول في المملكة المتحدة، فضلاً عن العديد من الجوائز التقديرية الأخرى.

وبادر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى تأسيس شادويل في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي لتكون مستودعاً لخبرات ومعارف سموه في عالم الخيول.

المقر الرئيسي

وأسس سموه المقر الرئيسي لشادويل في مقاطعة ثتفورد بالقرب من عاصمة الخيل نيوماركت وعلى مسافة شاسعة من المراعي الطبيعية والغابات تبلغ أكثر من ستة آلاف فدان، ثم أنشأ سموه فرعاً أوروبياً لها في أيرلندا (مزرعة ديرنزتاون تاون)، إضافة إلى مقر آخر رئيس في أميركا يحمل اسم شادويل فارم، فضلاً عن إسطبلات خاصة في العديد من دول العالم من جنوب أفريقيا وحتى أستراليا.

ومنذ البداية اتضح للجميع توجه سموه في عالم الخيول من خلال اهتمامه بتربية الخيول المهجنة والعربية الأصيلة على قدم المساواة، فسارع سموه إلى فتح خطوط إنتاج للخيول جنباً إلى جب مع خيول الثروبريد ذات الشهرة الطاغية في عالم الخيل، بالرغم من عدم وجود سباقات يعتد بها لتلك الفئة من الخيول في بريطانيا ما أدهش المراقبين حقاً!

وكان سموه يخطط منذ تلك الفترة لتأسيس قاعدة متينة لتطوير وتحسين أنسال الخيول العربية من خلال إنتاج سلالات حديثة تستطيع المنافسة في السباقات السريعة وعلى نفس مضامير الخيول المهجنة. ولقد كان هذا تحدياً كبيراً تصدى له سموه بكل حنكة واقتدار.

نخبة

فحول شادويل.. مناجم إنتاج النجوم

توقف إسطبلات شادويل نخبة مميزة من ستة فحول مهجنة أصيلة تشمل «حافظ» ابن «الحارث» من الفرس الكلاسيكية «البعثري». وحقق «حافظ» نسبة فائزين إلى المشاركين بلغت 59% في سباقات السرعة و37% في سباقات القفز ما يجعله من خيرة الفحول، خاصة أن رسوم التشبية منه تبلغ 3,000 استرليني فقط. هناك أيضاً بطل أوروبا لخيول السرعة عام 2015 «محرر» الذي يقف من الموسم الماضي في شادويل.

أقوى الخيول في مزرعة شادويل | البيان

وينحدر "محرر" من ابنة "ليناميكس" الفرس "تحرير" الفحل و"أويسيز دريم" وهو أفضل أبناء أمه الستة حتى الآن. واجتذب في موسمه الأول 129 فرساً، 81% منهن فائزات بسباق قوائم فأعلى، 19 منها فائزة في الفئة الأولى والسباقات الكلاسيكية. ويعتبر "محرر" من أفضل الفحول الجديدة في مسيرة شادويل حتى الآن.

هناك أيضاً بطل الميل الفحل الفرنسي "محتذر" الذي كان في الواجهة لأكثر من 10 سنوات. وفي عام 2013 فازت ابنته "اندونسين" بسباق جروب1 بري مارسيل بوساك في ثالث مشاركة بالسباقات، وتبلغ رسوم التشبية منه 6,000 استرليني.

ومن أنجح فحول شادويل الأوروبية نجد الفحل "مجاهد" الذي يقف في إيطاليا وحقق نجاحات استثنائية تشمل تتويجه بطلاً للفحول في العام الماضي وللمرة السادسة على التوالي.

6

توقف شادويل 6 فحول عربية من الطراز الرفيع في كل من بريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى واحد في إيطاليا وفحلين في الولايات المتحدة، وجميعها فائزة في سباقات الفئة الأولى، وحققت فحول شادويل العربية نجاحات كبيرة في تحسين أنسال الخيول وبرع أبناء تلك الفحول حول العالم، وسجلوا انتصارات في دول عدة. والفحول هي «البراق، الجاكبار، السعودي، هندسة، تاجر، مجاني ونوريسك المروي».