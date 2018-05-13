إليزابيث الثانية تتوج أبطال ويندسور للقدرة

توجت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث، يوم أمس، في ختام مهرجان ويندسور الملكي للفروسية، أبطال سباق ويندسور للقدرة، وتوج الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بجائزة الوصافة، فيما تسلم سيف البطولة نيابة عن الفائز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قائد كتيبة الفريق الملكي للقدرة، المدرب أحمد الجناحي.

شهد مراسم التتويج الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية وعدد من مدربي وفرسان الإمارات إلى جانب حضور رفيع المستوى من المسؤولين وجمهور رياضة الفروسية.

وكان الفارس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قد فاز بلقب سباق ويندسور الملكي للقدرة لمسافة 120 كم وذلك على صهوة الجواد «فايبر دي لوريكا»، مسجلاً زمناً قدره 5.04.48 ساعات، ونال الوصافة الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في المركز الثاني على صهوة الجواد «آلندر» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 5.04.49 ساعات، وظفر بالمركز الثالث الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «ان شالا سلاجير» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 5.04.52 ساعات.

وجاء ختام مهرجان ويندسور الملكي مثيراً والذي تضمن العديد من المسابقات والفعاليات أبرزها كأس التحدي لقفز الحواجز وكأس ملك البحرين لقفز الحواجز واستعراضات في الفروسية مصحوبة بالموسيقى، نالت إعجاب الجماهير الحاضرة للاستمتاع بالحدث الذي يقام سنوياً منذ 75 عاماً.

فخر واعتزاز

أعرب الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، عن فخره واعتزازه بالتتويج للمرة الثانية في المشاركة الثانية في السباق الذي يحظى باهتمام وزخم سواء على مستوى بريطانيا أو على المستوى الدولي، لاسيما وأن الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث، تحرص بنفسها على تتويج الفائزين.

وأضاف بن دلموك لـ«البيان الرياضي»، إن الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرياضة الفروسية عموماً ورياضة القدرة والتحمل على وجه الخصوص، مما قاد فرسان الإمارات إلى تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى العالمي.

وقال بن دلموك إن تشريف الوطن عبر اعتلاء منصات التتويج لرفع علم الدولة عالياً هو هدف رئيسي يحرص عليه مع بقية فرسان الإمارات الذين قدموا مشاركة مميزة في السباق الأخير، مشيراً إلى أن الفرحة تعتبر واحدة في الفوز سواء بفوز دولة الإمارات أو مملكة البحرين في السباق الذي ترعاه مملكة البحرين ويحرص على حضوره الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وكشف بن دلموك أن التركيز في الفترة المقبلة ينصب على التجهيز والإعداد لبطولة العالم لألعاب الفروسية التي ستقام في أميركا، مشدداً على حرصهم في استثمار جميع السباقات القادمة في مقدمتها سباق سلوفاكيا التأهيلي لمسافة 160 كم.

وبالعودة إلى السباق بشكل عام، تحدث بن دلموك عن الجواد «آلدي» وقال إن الخيل لديهم مؤهلات ويحتاج إلى الصبر، وهو ليس كبير في السن، مضيفاً إن هذه المؤشرات تدل على أن الحصان سوف يكون لديه حضور أكثر تميزاً في المستقبل.

فخر بالتتويج

أعرب المدرب عبدالله بن حزيم عن سعادته بالتتويج من قبل الملكة إليزابيث الثانية بعد فوز حصانه بلودي ماري، والذي امتطاه الفارس البرتغالي رول بيريرا في سباق الـ 80 كم والذي أقيم على هامش فعاليات المهرجان الملكي، وقال بن حزيم لـ«البيان الرياضي» إن المشاركة في السباق رغم قصر مسافته إلا أنه قد يقود الفائز فيه لنيل فرصة التكريم من قبل الملكة إليزابيث الثانية، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الثانية التي ينال شرف التواجد ضمن المكرمين وكانت المرة الأولى في النسخة الأولى من السباق.

محمد العضب:مشاركة ناجحة لفرسان الإمارات

أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن فرسان الإمارات قدموا أداء مميزاً في سباق ويندسور الملكي للقدرة، وقال العضب لـ«البيان الرياضي» إن السباق كان قوياً تميز بالإثارة حتى خط النهاية، متوجهاً بالتهنئة إلى بطل السباق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قائد كتيبة الفريق الملكي للقدرة، وإلى الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم على نيل المركز الثاني وفرسان الإمارات جميعاً الذين أبلوا بلاءً حسناً في المنافسات، مضيفاً أن فوز مملكة البحرين هو فوز لدولة الإمارات وللعرب بشكل عام.

وتوجه العضب بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم اللا محدود والاهتمام الكبير من سموه لمشاركة فرسان الإمارات، مشيراً إلى أن حضور وتشريف فارس العرب كان له بالغ الأثر في شحذ همم الفرسان الذي ترجمه أبطال الإمارات بتقديم مشاركة مميزة على غرار المنافسات الدولية الأخرى على خارطة السباقات العالمية ما جعل فرسان الإمارات رقماً صعباً بفضل رؤية سموه الثاقبة التي جعلتنا دائماً لا نرضى إلا بالمركز الأول.

وأكد العضب أن سباق ويندسور الملكي للقدرة، بمثابة محطة مهمة لفرسان الإمارات، ويعتبر بوابة الانطلاقة الرئيسية لموسم سباقات الموسم الأوروبي، مشيراً إلى أنه ثمة منافسات مقبلة في انتظار فرسان الإمارات ضمن أجندة موسم السباقات الخارجية.

وثمن العضب جهود اللجنة المنظمة والقائمين على نجاح البطولة، مشيراً إلى أن الحدث الذي استضافته الحديقة الملكية الخاصة كان ناجحاً من جميع الجوانب التنظيمية الأخرى.

محطة جيدة

من جانبه، أشاد سعيد الكمدة رئيس لجنة القدرة في اتحاد الفروسية الإماراتي، بأداء فرساننا في سباق ويندسور الملكي للقدرة. وقال الكمدة لـ«البيان الرياضي» إن تحدي ويندسور الملكي للقدرة من المنافسات الدولية المهمة، حيث يحرص فرساننا على المشاركة مع أشقائهم في مملكة البحرين سنوياً، ويعتبر السباق محطة جيدة للاحتكاك بمختلف فرسان أوروبا والعالم من أجل تعزيز رصيد خبراتهم.

وتوجه الكمدة بالتهنئة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قائد كتيبة الفريق الملكي للقدرة، بمناسبة تتويجه باللقب.

باع طويل

وقال الكمدة إن دولة الإمارات ومملكة البحرين، يملكان باعاً طويلاً في رياضة القدرة والتحمل، وكان الفضل للإمارات في تطوير هذه الرياضة من خلال الدعم اللا محدود الذي حظيت به رياضة الآباء والأجداد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث كان سموه سباقاً في دعم الأجيال والشباب مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات في رياضة الآباء والأجداد.

وطالب الكمدة فرسان الإمارات باستثمار المشاركة في السباقات المقبلة، والالتزام بجميع الشروط والمعايير المطلوبة كما عهدناهم دوماً، متمنياً التوفيق لفرسان الإمارات في الاستحقاقات المقبلة لعل أبرزها بطولة العالم لألعاب الفروسية التي ستقام في أميركا سبتمبر المقبل.

حمد بن دلموك: دعم فارس العرب وراء التميّز

أشاد الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بأداء فرسان الإمارات في سباق ويندسور الملكي للقدرة، والذي ترجمه حصولهم على المركز الثاني والأول إضافة إلى بقية المراكز الأخرى، وقال بن دلموك إنه لم يكمل السباق وذلك حرصاً على سلامة حصانه «عفريت» بعد شعوره بإصابة الحصان بالعرج، مشيراً إلى أن «عفريت» يعتبر أحد أبطال سباق السيدات في سيح السلم بدبي.

وأضاف بن دلموك لـ«البيان الرياضي» أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وراء تميز فرسان الإمارات في مختلف سباقات القدرة، معرباً عن أمنياته بأن تكلل المشاركة بالفرحة في بطولة العالم لألعاب الفروسية شهر سبتمبر المقبل.

المري: راضون عن الأداء

أكد المدرب خليفة غانم المري أن مشاركة إسطبلات الإمارات عموماً وإسطبلات «إف 3» بشكل خاص كانت ناجحة ، وأضاف لـ«البيان الرياضي» أن الجواد «إن شالا سلاجير»، الذي حل في المركز الثالث ، هو حصان أفريقي قدم مستوى جيداً في سباق ويندسور الملكي للقدرة، وهم راضون عن هذا الأداء. وكشف المري أن فرسان إسطبلات «إف 3» سيتواجدون في السباق المقبل الذي سيقام في سلوفاكيا.