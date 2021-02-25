راشفورد يحصد نتاج عمل الخير

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

بدأ عمالقة الملابس الرياضية الرائدون في العالم، الصراع على التعاقد مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، بعد أن أصبح أحد أكثر الشخصيات العامة شهرة في إنجلترا، بفضل حملته الدؤوبة ضد جوع الأطفال. وأبدت العديد من الشركات، استعدادها لدفع الملايين، لمحاولة إبعاده عن نايكي، والذي ينتهي عقده معها قريباً، وتعد «بوما» من أبرز الشركات المتصدرة للمشهد، حيث تسعى الشركة لجعل راشفورد وجه لعلامتها التجارية، ولكن حتى الآن لم يشارك اللاعب في أي محادثات رسمية خارج عقده مع نايكي.

وبوما مجرد واحدة من الشركات التي سجلت بالفعل اهتماماً ملموساً براشفورد، والذي تعتبره سفير العلامة التجارية المثالي، نظراً لمكانته المميزة داخل وخارج الملعب، لتواصل تعاقداتها مع النجوم، بعد توقيعها مؤخراً مع نيمار أيقونة باريس سان جيرمان، صفقة تبلغ قيمتها 21 مليون جنيه إسترليني سنوياً، وتفاوضها الحالي مع نجم إنجلترا سترلينغ، أجرى محادثات أيضاً بشأن صفقة مذهلة من بوما بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 12 مليون جنيه إسترليني.

وأشار موقع «سبورت ميل»، إلى أن راشفورد وقع مع شركة نايكي، وهو يبلغ من العمر 11 عاماً، ليكون أصغر لاعب كرة قدم يوقع على الإطلاق للعلامة التجارية الشهيرة، وهو يجعل ارتباطه عاطفياً لارتباطه لمدة 12 عاماً بتلك الشركة، وبالتالي لابد أن يكون العرض المقدم من شركة منافسة كبيراً لاجتذاب اللاعب بعيداً عن نايكي.



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