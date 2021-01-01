وفاة مدرب مانشستر يونايتد الأسبق تومي دوكيرتي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت أسرة تومي دوكيرتي أمس الخميس، وفاة مدرب مانشستر يونايتد ومنتخب إسكتلندا الأسبق عن 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وسبق لدوكيرتي تدريب 12 ناديا من بينها تشيلسي وأستون فيلا، كما عمل لفترة في أستراليا بعد مسيرة حافلة في الملاعب خاض خلالها 25 مباراة مع منتخب إسكتلندا بين 1951 و1959 وأكثر من 300 مباراة في بريستون نورث إند.

وقال مانشستر يونايتد عبر "تويتر": "نشعر بحزن عميق لوفاة تومي دوكيرتي، الذي قادنا للفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي العام 1977. الجميع في النادي يرسلون تعازيهم لأحباء تومي".

وعمل دوكيرتي في أولد ترافورد في الفترة بين 1972 و1977 وكان الفوز 2-1 في نهائي كأس الاتحاد على ليفربول من أبرز إنجازاته، وفق "روسيا اليوم".

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