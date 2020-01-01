«البارالمبية الإماراتية» تستضيف «أرز» في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استضافت اللجنة البارالمبية الإماراتية العداء اللبناني أرز من أصحاب الهمم لمسافة 100-200 م للانضمام للمعسكر التحضيري لفئة الشباب، والذي أقيم في دبي خلال الفترة من 20-30 ديسمبر الماضي، والذي تخلله العديد من التدريبات والبرامج والخطط التي طبقت على جميع اللاعبين استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأكد محمد محمد فاضل الهاملي رئيس البارالمبية الإماراتية، أن اللجنة ترسم خطة طويلة المدى من خلال الاهتمام بفئة الشباب وإعداد جيل جديد باعتبارها الرافد الأول لمنتخباتنا الوطنية المختلفة، وذلك بوضع خطط مشتركة مع اللجان البارالمبية الصديقة، والتي تواجه بعض المعوقات في إعداد لاعبيها. وأعرب العداء اللبناني الشاب أرز عن سعادته البالغة بالاستضافة، مؤكداً أن الإمارات لديها كل المقومات للنهوض برياضة أصحاب الهمم.