توديبو من برشلونة إلى ميلان

المصدر: ميلانو - أ ف ب

أفادت تقارير صحافية إيطالية أول من أمس أن نادي ميلان توصل إلى اتفاق مع نظيره الإسباني برشلونة للحصول على خدمات المدافع الفرنسي جان كلير توديبو على سبيل الإعارة.

وأفادت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» أن توديبو (20 عاماً) سينضم إلى النادي اللومباردي على سبيل الإعارة، ويتضمن الاتفاق بند خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو (22,4 مليون دولار).

انضم توديبو إلى النادي الكاتالوني في فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2019 قادماً من تولوز الفرنسي، إلا أنه خاض فقط خمس مباريات مع بطل إسبانيا.

ويحتل الروسونيري المركز 11 في «سيري أ»، ويبتعد بفارق سبع نقاط فقط عن منطقة الهبوط وقد أعلن الجمعة عودة النجم السويدي زلاتان ابرهيموفيتش إلى صفوفه بعقد لمدة ستة أشهر.