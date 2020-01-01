الأهلي المصري يعاني الضغط

المصدر: القاهرة - د ب أ

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، إن الفريق يعاني ضغط المباريات في الوقت الحالي، مشدداً على صعوبة المباراة التي يخوضها الفريق أمام المقاصة اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية أمس، إن الأهلي يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب توالي المباريات ما بين الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بخلاف الإصابات التي لحقت بعدد من اللاعبين، وهو ما يزيد من صعوبة لقاء الغد.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر لديه تركيز كبير على مباراة المقاصة، للاستمرار في صدارة جدول مسابقة الدوري.