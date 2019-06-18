شارة القيادة تمنح صلاح التألق مع «الفراعنة»

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

حمل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، شارة قيادة منتخب مصر، للمرة الأولى في مسيرته الدولية، وذلك خلال مشاركته بديلاً في مباراة ودية أمام غينيا، أول من أمس، استعداداً لمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تنطلق من مصر يوم الجمعة القادم، وتستمر حتى 19 من يونيو المقبل.

وأثناء دخول صلاح إلى أرض الملعب، قام وليد سليمان، الذي استعد للخروج، بإعطائه شارة القيادة لكي يرتديها، برغم وجود لاعبين أقدم منه في أرض الملعب، وهم أحمد علي ومحمد النني، ووفقاً للمتبع، تمنح شارة القيادة بحسب الأقدمية، إلا أن المكسيكي خافير أغيري المدير الفني «للفراعنة»، هو من طالب بمنح صلاح شارة القيادة في المباراة، ويبدو أنه اتفاق مسبق بين أغيري واللاعبين، تكريماً لنجم ليفربول، بعد تتويجه مع فريقه الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكانت شارة القيادة لها عامل السحر عند صلاح، حيث أحرز هدفاً وصنع اثنين آخرين، في مباراة انتهت بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكن صلاح نفسه لم يطالب بارتداء شارة القيادة، وفقاً لما وضحه هاني رمزي مدرب المنتخب، وأكد أيضاً أن اللاعب لم يكن له مطالب شخصية، مثلما يتردد على مواقع التواصل.

وعاد منتخب مصر إلى القاهرة عقب مباراة غينيا، التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، على أن يتم التجمع ظهر اليوم، استعداداً لدخول المعسكر المغلق، أكد أغيري في تصريحات عقب المباراة، أن مواجهتي تنزانيا وغينيا، كانتا كافيتين من أجل الإعداد لكأس الأمم، وأنه استقر على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة زيمبابوي في افتتاح البطولة.

وأضاف أن المنتخب لا يزال يعاني من بعض الأخطاء، في الدفاع والوسط، أخطرها فقدان الكرة بسهولة، وهو ما سيحذر منه لاعبيه، حيث إن أغلب المنتخبات الأفريقية تعتمد على بناء الهجمات من خطأ لاعبي وسط المنافسين، فضلاً عن ضرورة التركيز واستغلال الفرص المتاحة أمام مرمى المنافسين، وهو ما تسبب في ضياع عدة أهداف أمام غينيا.