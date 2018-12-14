بالفيديو.. صلاح يدعو كفيفاً للقاء تلفزيوني بعد احتفاله بهدفه في نابولي

المصدر: البيان الالكتروني

حضر متفرج كفيف وقائع مباراة ليفربول وضيفه نابولي في إطار الجولة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت الثلاثاء الماضي، والتي سجل فيه المصري محمد صلاح هدفها الوحيد، ليمنح فريقه تأشيرة العبور إلى دور الـ16 على حساب نابولي.

وتظهر لقطات فيديو نشهره الشاب مايك كرني، وهو يحتفل بهدف صلاح ويشرح لابن عمه الكفيف طريقة تسجيل الهدف.

وبعد انتشار اللقطات غرد كرني بأنه تلقى دعوة من محمد صلاح لهما للقاء تلفزيوني معا.

The Egyptian king getting me and our ste on the tele again @MoSalah @LFC 🔴⚽️⚽️ https://t.co/OJbl8ZLwTr — Mike Kearney (@MikeKearney1) December 12, 2018

وذكرت "روسيا اليوم" أن لاعب ليفربول، محمد صلاح، دعا شابين للقاء تلفزيوني معا، بعد أن انتشرت لقطات لأحدهما يشرح لابن عمه الكفيف كيف سدد محمد صلاح هدفا في مرمى نابولي.

بالفيديو.. صلاح يدعو كفيفاً للقاء تلفزيوني بعد احتفاله بهدفه في نابوليhttps://t.co/btiEnBL8Ay#البيان_الرياضي pic.twitter.com/am6lz3P3Pn — البيان الرياضي (@AlBayanSports) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨