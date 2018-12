بالفيديو.. صلاح يدعو كفيفاً للقاء تلفزيوني بعد احتفاله بهدفه في نابولي

حضر متفرج كفيف وقائع مباراة ليفربول وضيفه نابولي في إطار الجولة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت الثلاثاء الماضي، والتي سجل فيه المصري محمد صلاح هدفها الوحيد، ليمنح فريقه تأشيرة العبور إلى دور الـ16 على حساب نابولي.

وتظهر لقطات فيديو نشهره الشاب مايك كرني، وهو يحتفل بهدف صلاح ويشرح لابن عمه الكفيف طريقة تسجيل الهدف.

وبعد انتشار اللقطات غرد كرني بأنه تلقى دعوة من محمد صلاح لهما للقاء تلفزيوني معا.

The Egyptian king getting me and our ste on the tele again @MoSalah @LFC 🔴⚽️⚽️ https://t.co/OJbl8ZLwTr