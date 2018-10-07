هدف برازيلي مهما شاهدته فلن تملّ!

المصدر: البيان الالكتروني

كل يوم تثبت كرة القدم أحقيتها في الاستحواذ على قلوب البشر في كل أنحاء العالم، وتبرهن بالدليل القاطع أنها اللعبة الأكثر شعبية والأكثر جمالية والأكثر نفوذا في العالم.

الابتكار فيها والابداع لا حدود لهما، نجم يأفل ونجم يسطع، كل له طريقته في ابهار الجماهير والاستحواذ على عشقها، والكل يبقى عالقا في ذاكرة الزمن، لا لشيء سوى أن لكل مبدع طريقته في إيصال جمالية الكرة لعاشقيها.

عدسات الكاميرات سجلت في الدوري البرازيل لكرة القدم تسجيل هدف مهما رأيته بالتأكيد ستعيد الكرة.

رونق الهدف ينسيك السؤال عن صاحبه او الفريق الذي يلعب له والفريق الذي هزّ شباكه.

هو ليس في مستوى ميسي أو رونالدو والسابقين، لكن طريقة ترويضه للكرة وقذفها في الشباك لم يسبقها إليها أحد؟

إنها جمالية الكرة والابداع المستمر. ولكم التعليق.