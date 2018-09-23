أهل القمة.. المجتهدون

هو كيان، مختلف.. اختار القائمون عليه منهج التطوير، والحوكمة، والإصلاح.

مجلس.. اعتاد البحث عن التميز في حيز الممكن والمتاح.

ينفرد بالغوص في أعماق المجتمع، يهتم بالتنمية البشرية، ويؤمن بأن بناء الإنسان هو أساس الفلاح.

يعتمد في عمله على الاجتهاد، والكدّ، والكفاح.

اختار لنفسه أنشطة وفعاليات جعلته مختلفاً عن غيره..

اهتم بكل ما هو منسي، وفتح المجال لمن لا مجال له.

يتعامل مع الرياضة وفق بُعد اجتماعي عميق.

يهدف في أنشطته إلى إضفاء المرح وبث الأفراح.

فتح المجال مبكراً أمام أصحاب الهمم..

فكرّمهم ومعهم وبهم، نال من المقامات مبلغ القمم.

أثروا العمل التطوعي وعظموا دور المرأة وأنشطتها، حتى وصلوا إلى أعلى نسب النجاح.

«ابتسم».. هو شعار الإمارة.. وفيها تكتسي الحياة بالبهجة والسعادة، لا محالة.

انه مجلس الشارقة الرياضي.. الذي يتخذ من العطاء سبيلاً، ومن الاجتهاد مسلكاً، فأقام العديد من الفعاليات التي تزدان بها مختلف الأماكن في أيام وليال ملاح.

مجموعة منتقاة من الكفاءات الرياضية يترأسهم الشيخ صقر بن محمد القاسمي.. أُناس وهبوا أنفسهم للعطاء، وسعوا لكل إنجاز في الأفق لاح.

منذ تأسس هذا المجلس بقرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمرسوم رقم 34 لسنة 2006، وهو يحدد رؤيته لضمان التفاعل مع جميع قطاعات المجتمع، من خلال مسابقات ممتعة ومتعددة، تتسم بالواقعية لكل من غدى أو راح.

وحتى يرعى المواهب في مهدها، مد مجلس الشارقة الرياضي جسوره مع وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووضع نصب عينيه تحقيق الأهداف، فيما يخص الأنشطة الرياضية والشبابية وتعزيز الدور في جلب واستقطاب السياح.

وتشهد السجلات أن المجلس، أضحى يمثل حلقة الوصل بين الشباب والأندية والمؤسسات والجهات المتداخلة، وعمل على التنسيق مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ووضع خططاً ومبادرات لدعم ومساعدة الأندية في تحقيق أهدافها وتطويرها محلياً ودولياً، ودعم الفكر الاحترافي بالجوانب الفنية والإدارية.

كما تشهد السجلات، أن مجلس الشارقة الرياضي لم يتوقف عند تنظيم الفعاليات فقط، بل يسعى لتعزيز البنية التحتية الرياضية، وتحقيق الرؤية نحو مدينة رياضية عالمية.

ولأنهم مختلفون.. فقد اهتموا كثيراً بتنظيم عمل نادي الثقة للمعاقين، والأندية التخصصية، مثل نادي الشارقة للمكفوفين ونادي المعاقين للفتيات، ووضعوا آليات ومحددات لتشكيل الفرق الرياضية النسائية.

كما اهتموا بكرة الصالات بوصفها متنفساً رئيسياً للشباب، واعتمدوا موازنة لبطولة فوق 40 سنة لكرة القدم وتشكيل لجنة عليا لسباق الأندية في الفنون والنواحي الثقافية.

ولعل أهم ما يميز مجلس الشارقة الرياضي، هو الاهتمام بالألعاب الجماعية المظلومة إعلامياً، بجانب سعيهم الحثيث إلى تنظيم الماراثون الصحراوي لدعم السياحة الرياضية، وإطلاق مسابقة «عبّر برياضة» في وسائل التواصل الاجتماعي للجمهور من خلال تصوير الرياضة المفضلة لكل شخص لكي تتحول الرياضة إلى أسلوب حياة، وتحت شعار (أنتِ الأهم) اعتمدوا الحملة الصحية الرياضية للمرأة من خلال مبادرات رياضية وإعلامية.

وفي مشاركته لليوم الرياضي الوطني ينظم المجلس العديد من الفعاليات، في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية.

والجميل أن هناك مشاركة لأولياء الأمور في النشاطات المدرسية في الماراثون والألعاب الفردية والجماعية، مثل كرة القدم والسلة والكاراتيه و«الجيمناستيك» ورقصة «الزومبا» وكرة اليد والأطواق والتمرينات الإيقاعية.

وبالتعاون مع أندية ومؤسسات الإمارة.. يتم أيضا تنظيم مسابقات في العديد من الألعاب الرياضية، ومهرجانات جماهيرية.

ولأن مجلس الشارقة الرياضي يتعامل كجزء من كل في منظومة الدولة الرياضية، فيلتزم بالتعاون مع مجلسي أبوظبي ودبي الرياضيين، حيث يهتم بالتنسيق والتشاور مع كل منهما، في إطار مصلحة الرياضة الإماراتية.

إنه مجلس يعمل ويجتهد، ويستحق أن يكون من أهل القمة.

طارق عبد المطلب