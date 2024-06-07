شهادة التدريب «A» شرط أساسي لتعاقدات الأندية مع مدربي الفريق الأول

المصدر: متابعة – محمد فضل

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نظم اتحاد كرة القدم، ورشة عمل مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، بمشاركة المديرين التنفيذيين والماليين والمستشارين القانونيين في أندية الدولة، وذلك بفندق لو ميرديان بدبي. وبدأت فعاليات الورشة، بعرض التعاميم واللوائح المنظمة لمسابقات اتحاد الكرة للموسم الرياضي المقبل، وكذلك التحديثات الخاصة بالنظام الإلكتروني لإدارة شؤون كرة القدم (FA-Net)، واختتمت بعرض معايير الدورة السابقة لترخيص أندية الدرجة الأولى 2024-2025، والدورة الجديدة 2025-2026.

وخرجت الورشة بعدة توصيات ومقترحات، أبرزها مشاركة 4 أجانب في مسابقة دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الجديد، ومشاركة مواليد 2004، كما يجب حصول اللاعب على 5 إنذارات بدلاً عن 4 إنذارات لإيقاف اللاعب لمباراة واحدة، وكذلك شرط حصول مدرب الفريق الأول على شهادة تدريب A.

ووجه محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، كافة الأندية، من إداريين ولاعبين وأجهزة فنية وعاملين، وذلك للتعاون الدائم والمستمر مع اتحاد اللعبة، لافتاً إلى نجاح الورشة التي حضرها عدد كبير من مناديب الأندية والفنيين والإداريين.

وقال محمد بن هزام: «ورشة المسابقات تعتبر مرحلة استباقية من اتحاد الكرة، يعرض فيها اللوائح، ويضع من خلالها خطط الموسم الجديد، إلى جانب مناقشة كل ما يختص باللوائح ونظام المسابقات والمراحل السنية والقيد والتسجيل وأعمار اللاعبين». وأضاف، أنه تم شرح جميع اللوائح والرد على التساؤلات التي أثرت النقاش، وكذلك الإجابة عن المقترحات والاستفسارات.

تطور

بدوره، أشاد راشد عامر، المدير الرياضي في نادي حتا، بالعمل الإداري الفني المتطور من قبل اتحاد الكرة، وقال: «ما هو موجود في دوري الأولى، يوازي ما هو موجود في مسابقة دوري المحترفين، التفاهم ما بين اتحاد الكرة، ورابطة دوري المحترفين، والاتحاد الآسيوي، يصب في مصلحة الكرة ويطورها»، منوهاً بالقرارات القوية التي خرجت بها ورشة اتحاد الكرة، وذلك في ما يتعلق برخصة التدريب، حيث أجمعت الورشة على ضرورة حصول مدرب الفريق الأول على شهادة تدريب A، أو ما يسمى بشهادة «الترخيص الأولى».

من جانبه، قال جمعة حمدان العبدولي، مدير فريق دبا الفجيرة: «الورشة كانت واضحة لكل الأندية، والجديد فيها مشاركة 4 أجانب مع كل فريق في الهواة». ونوه إلى أن الورشة كانت سلسة. وقال في ختام حديثه: «كنت أتمنى استثناء مواليد 2003، لكي لا نفقد بعض اللاعبين الموهوبين من هذه الفئة».

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