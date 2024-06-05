الجزيرة يجري أكبر عملية تغيير في صفوف اللاعبين

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يخطط الجزيرة لإجراء أكبر عملية تغيير في صفوفه، بالتعاقد مع عدد من الوجوه الجديدة المتميزة، تأهباً للموسم المقبل الذي يسعى خلاله إلى العودة من جديد إلى منصات التتويج والمنافسة على لقب بطولة الدوري التي تُوج بها 3 مرات في عهد الاحتراف، وذلك عبر نشاط مكثف في ملف التعاقدات الذي يحظى باهتمام كبير داخل النادي.

وبعد إعلان رحيل علي مبخوت الهداف التاريخي للنادي والكرة الإماراتية، تأكد رحيل المهاجم أحمد العطاس الذي تنتهي فترة تعاقده بنهاية الموسم الحالي، إضافة إلى مجموعة من العناصر الشابة التي يبدو أن النادي لا يرغب في تجديد عقودها بقيادة حارس المرمى ركان المنهالي الذي ترددت أنباء عن تحركات عدد من الأندية منها شباب الأهلي والعين لكسب توقيعه، إضافة إلى يوسف أيمن الذي لعب معاراً مع الظفرة، وعناصر شابة أخرى يرجح رحيلها، ويؤكد ذلك أن إدارة النادي اكتفت بتمديد التعاقد سابقاً مع علي خصيف حارس المرمى فقط قبل نهاية فترة عقده لمواصلة قيادة الفريق في الموسم المقبل.

وتهدد رياح التغيير التي تهب على فريق الجزيرة اللاعبين الأجانب، كريم رقيق متوسط الدفاع، فيرناندو لوكاس لاعب الارتكاز، اليخاندرو بوزيلو لاعب الوسط، نيسكينز كيبانو الجناح، أبو بكر كامارا المهاجم، الذين تعاقد معهم النادي في الميركاتو الصيفي الماضي باستثناء كامارا الذي انضم إلى الكشوف في فترة التعاقدات الشتوية، وحسب متابعات «البيان» فإن الاتجاه الأبرز مغادرة الخماسي مع إمكانية استمرار كيبانو الذي قدم مستويات جيدة مع الفريق.

وستكون تحركات «فخر أبوظبي» في الميركاتو المقبل الأكثر نشاطاً بعد أن ظل النادي يركن إلى ملف الأجانب فقط والذي شهد أيضاً شبه استقرار في السنوات الماضية باستثناء الموسم الأخير، حيث ظل النادي يعتمد فقط على أبناء الأكاديمية واللاعبين صغار السن لدعم كشوف الفريق الأول، حيث كان التعاقد الأخير لعناصر من خارج أسوار النادي في أغسطس 2019 مع عمر عبدالرحمن وعامر عبدالرحمن، إضافة إلى عودة محمد جمال من العين قبل مغادرته في الموسم الأخير وعودة أحمد العطاس من الشارقة وهما من أبناء أكاديمية النادي.

ويتوقع أن يستعين الجزيرة ببعض العناصر من أندية منافسة لتعويض رحيل علي مبخوت وأحمد العطاس وغيرهما، لضخ دماء جديدة في صفوف الفريق إضافة إلى التدقيق في ملف الأجانب بكسب نجوم من الوزن الثقيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز