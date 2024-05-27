العين تسهر حتى الصباح احتفالاً باللقب الآسيوي

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله، عدنان الغربي، إيهاب زهدي

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تشهد مدينة العين «دار الزين» احتفالات مستمرة، ابتهاجاً باللقب الآسيوي الغائب عن النادي العيناوي طوال 21 عاماً منذ أن صعد الزعيم إلى منصة التتويج به في وقت سابق عام 2003، وامتزج لون البنفسج بخضرة المدينة لرسم لوحة البطولة والفخر، فيما دوت الشوارع بالهتافات الظافرة وتعالت أبواق السيارات بأصوات النصر، واحتشدت الطرقات باللافتات واللوحات وهي تتزين بعبارات تحكي قصة المجد العيناوي الذي تحقق بمجهود الرجال وعرق الأبطال، ليمنحوا السعادة لأكثر من 24 ألف متفرج اكتظت بهم مدرجات استاد هزاع بن زايد درة الملاعب، قبل أن يخرجوا ببهجتهم وأفراحهم ليختلطوا بعشرات الآلاف كانوا قد تجمعوا خلف الشاشات يتابعون لحظات استثنائية أحال فيها نجوم العين المستطيل الأخضر إلى إبداع بنفسجي خالص، ومضى الجميع ينثرون البهجة والأهازيج ويزفون الزعيم ملكاً متوجاً على عرش القارة.

كل العصافير

رمى العين فأحسن الرمي وضرب كل العصافير دفعة واحدة، ليصبح أول من يحقق اللقب الآسيوي عام 2003 وآخر من يتوج به في آخر نسخة له بهذا النظام 2024، وهكذا أصبح زعيماً لآسيا وملكاً متوجاً على عرشها من الغلاف إلى الغلاف، وليصبح أول فريق آسيوي يشارك في كأس القارات هذا العام، وليضمن مقعداً له في كأس العالم للأندية 2025، إلى جانب مشاركته رسمياً في دوري أبطال آسيا «النخبة» في نسخته الجديدة.

وبفوزه على يوكوهاما الياباني بالخمسة وتتويجه رسمياً بطلاً لدوري أبطال آسيا في النسخة الأخيرة بالنظام الحالي، أكد العين علو كعبه على أندية شرق القارة في مراحل المسابقة النهائية، إذ سبق له أن حقق المركز الثالث بالبطولة عام 1999، وكان ذلك على حساب داليان واندا الصيني، وتأهل للنهائي عام 2003 بعد تجاوزه لفريق نادي داليان شيدا الصيني، وفاز باللقب في العالم نفسه بعد تخطيه لفريق تيروساسانا التايلاندي، وواصل الزعيم العيناوي تفوقه على أندية الشرق في عام 2005 بعدما تأهل للنهائي على حساب شينزين الصيني بالفوز عليه ذهاباً 6-0 والتعادل إياباً 0-0، وأخيراً وفي عام 2024 توج باللقب القاري الكبير على حساب يوكوهاما الياباني.

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